Murió Betsy Gay, la novia de Alfalfa en ‘Los pequeños traviesos’

La actriz Betsy Gay, conocida por su papel de Effie, la novia de Alfalfa, en la afamada serie infantil Los pequeños traviesos (Little Rascals)., falleció a los 96 años. Su deceso, confirmado el 13 de junio, ha generado numerosos mensajes de cariño en redes sociales, recordando su inocencia y travesuras.

Gay trabajó en cine y televisión desde 1936 hasta 1942, consolidándose como una de las grandes estrellas de la época.

Como Effie, la actriz Betsy Gay conquistó a la pantalla chica al ser la novia de Alfalfa en 'Los pequeños traviesos'. (Archivo LN)

Según la revista People, la carrera de Betsy comenzó cuando su mamá aceptó el consejo de una amiga para que la llevara a hacer una audición para la serie.

La intérprete destacó en títulos como Arbor Day (1936), It Happened in Hollywood (1937), Los pequeños traviesos (1938) y How Spry I Am (1942), entre otros.

También fue cantante, carrera en la que se desarrolló durante los años 40.

LEA MÁS: ¿Qué se hizo... George Spanky McFarland?