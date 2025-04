Murió baterista de célebre banda y miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll

Clem Burke, baterista estadounidense que integró durante muchos años la célebre banda Blondie, falleció a los 70 años, según anunció este lunes 7 de abril el grupo pionero del género New Age. La agrupación aseguró en un comunicado que Burke murió tras una “batalla contra el cáncer”.

“Clem no era solo un baterista; era el latido del corazón de Blondie. Su talento, energía y pasión por la música eran inigualables, y sus contribuciones a nuestra música y éxito son incalculables”, reza el texto que publicaron en Instagram.

Burke nació en Nueva Jersey, Estados Unidos y se unió a Blondie en 1975, poco después de que Debbie Harry y Chris Stein fundaran la banda creadora de éxitos como Heart of Glass. El baterista y sus compañeros de Blondie ingresaron en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2006.

A lo largo de su carrera trabajó con muchos otros artistas de renombre, como Bob Dylan, Iggy Pop, Los Ramones y Eurythmics.

“La influencia de Clem se extendió mucho más allá de Blondie. Su influencia y contribuciones han dejado una marca indeleble en cada proyecto del que formó parte. Buena suerte, Dr. Burke”, termina el texto en el que la mítica agrupación anunció el fallecimiento de uno de sus miembros fundamentales.

Clem Burke se unió a Blondie en 1975, poco después de que Chris Stein y Debbie Harry fundaran la banda. (FRAZER HARRISON/Getty Images via AFP)

En 1976, Blondie lanzó al mercado su primer y homónimo álbum, tras el que llegarían Plastic Letters (1977), Parallel Lines (1978), Eat to the Beat (1979), Autoamerican (1980) y The Hunter (1982).

Gracias a una lograda mezcla de punk, rock y disco, Blondie se hizo un hueco importante en la industria musical, cosechando grandes éxitos en Australia, Europa y EUA, pero se disolvió en 1983 por los problemas de salud de Stein.

La cantante Debbie Harry, alma y rostro de la banda, utilizó posteriormente Blondie como plataforma para su carrera en solitario y en el cine, pero el grupo, incluyendo a Burke, se reunió y produjo en 1999 el álbum No exit y en 2017 Pollinator.

Durante sus primeros años, Blondie llegó a lo más alto de las listas de ventas gracias a temas tan conocidos como Denis, Heart of glass, Call me, The tide is high o Hanging on the Telephone, así como el posterior hit, Maria (1999).

