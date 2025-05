Murió actriz y modelo talla plus tras luchar contra una hemorragia interna; tenía solo 33 años

Monalisa Stephen, actriz y modelo talla plus, tenía 33 años.

Monalisa Stephen, actriz y modelo talla plus, falleció este 13 de mayo en Nigeria, su país natal. Así lo informó en su Instagram Seun Oloketuyi, CEO de Best of Nollywood, productora en la que trabajó Stephen.

De acuerdo con Oloketuyi, la trágica noticia le fue confirmada directamente por la hermana de la artista de 33 años.

“Ella murió luego de luchar contra los bajos niveles de azúcar y una hemorragia interna”, escribió el nigeriano.

Monalisa participó en varias producciones cinematográficas y se desempeñó como modelo de talla grande, además de ser dueña de su propia marca de ropa Gabacci. Sumado a esto, también era influencer y abogaba por la aceptación de la diversidad de cuerpos.

Recientemente, compartió con consternación la noticia de que una joven decidió quitarse la vida por el acoso gordofóbico que recibía. En la publicación, hizo una reflexión sobre esta problemática.

“Cuando empecé a hablar de positividad corporal, la gente me atacaba: ‘Que si solo habla de su cuerpo, bla bla bla’. Pero yo veía más allá. Sé lo que es que te avergüencen por cómo te ves. Sé lo que es que extraños te juzguen y esperen que vivas la vida bajo sus condiciones. Lo intentaron conmigo durante años”, escribió.

“Más de 700.000 personas mueren por suicidio cada año. Es una persona cada 40 segundos. Muchísimas por la presión de verse o ser de cierta manera. Podemos hacerlo mejor. Deja de avergonzar a otros por su cuerpo. Nadie te debe un cuerpo con la forma que tú quieres”, añadió.