“Para mí el teatro significa aprender, sonreír, soñar y sanar; yo no me quería meterme aquí, al principio no me gustaba hablar, no tenía sueños y tengo poco estudio, creía que no tenía otro futuro. Ellas representan una familia, son un gran apoyo, me escuchan y hacemos lo que nos gusta, porque el teatro se ha convertido en una pasión”, detalló Evelyn.