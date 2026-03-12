Mujer peleó con ladrón armado y repelió el asalto: Vea el impactante video

Una empleada de farmacia golpeó y ahuyentó a un ladrón durante un asalto armado en el establecimiento.

En un valiente acto de autocontrol y determinación, una empleada de una farmacia en Bosa, al sur de Bogotá, logró frustrar un intento de asalto armado que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales.

El hecho ocurrió cuando un hombre ingresó al establecimiento haciéndose pasar por cliente y pidió información sobre un producto. Minutos después, cuando la trabajadora se dirigía hacia la caja registradora, el sujeto sacó un arma corta e intentó intimidarla para apoderarse del dinero del negocio.

Lejos de dejarse vencer por el miedo, la mujer reaccionó con rapidez y valentía: enfrentó al agresor con golpes y empujones, generando un breve forcejeo en la entrada de la farmacia.

Finalmente, ante la decidida defensa de la trabajadora y el riesgo de ser reconocido o interceptado por los vecinos, el delincuente huyó sin lograr su cometido.

Las cámaras de seguridad del local registraron toda la secuencia, que ya está en manos de las autoridades. De acuerdo con reportes de la Policía Metropolitana de Bogotá, el sospechoso estaría plenamente identificado y sería responsable de otros robos cometidos bajo la misma modalidad: hacerse pasar por cliente para luego amenazar a los comerciantes con un arma.

Fuentes policiales citadas por la cuenta informativa Pasa en Bogotá señalaron que unidades del cuadrante de la zona adelantan labores de rastreo con base en los registros de video. El hombre, que tendría antecedentes por hurto, también habría actuado en barrios vecinos como Kennedy y Patio B/onito.

Aunque la reacción de la trabajadora fue aplaudida en redes sociales por su valentía, las autoridades recomiendan no enfrentarse a los agresores y, en su lugar, reportar de inmediato los hechos para evitar riesgos mayores.