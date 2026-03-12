Viva

Mujer peleó con ladrón armado y repelió el asalto: Vea el impactante video

Lejos de dejarse vencer por el miedo, la mujer reaccionó con rapidez y valentía

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Mujer y ladrón
Una empleada de farmacia golpeó y ahuyentó a un ladrón durante un asalto armado en el establecimiento. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ColombiaMujerLadrónAsaltoViral
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.