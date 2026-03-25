Mujer hizo comentarios ofensivos contra Lussania Víquez: así reaccionó la locutora (video)

Lussania Víquez contó muy molesta la incómoda situación que vivió hace unos días por culpa de unos comentarios ofensivos que le hizo una señora en un supermercado.

La presentadora y locutora Lussania Víquez contó con molestia una incómoda situación a la que se enfrentó con una mujer con quien conversó en un supermercado. “Me hizo leña”, dijo la comunicadora sobre lo que sucedió.

La historia la narró Víquez en su perfil de Instagram. Contó que, hace unos días, una señora se le acercó mientras hacía compras, la saludó y le preguntó si ella era Lussania Víquez. Después, expresó comentarios ofensivos hacia ella.

“Sí, señora, mucho gusto”, dijo.

“Pero, en serio, en serio, ¿sí es?”, expresó la señora.

“Es que tal vez en tele me veo un poquito diferente por el maquillaje”, respondió Víquez.

Ante esto, la señora manifestó: “No, es que lo suyo no es de maquillaje. En tele se ve como hermosota”. Lussania atinó a explicarle que las cámaras pueden aumentar hasta cinco kilos.

“No, no. Pero es que usted es otro ser humano. Y también tiene ojeritas; lo de ser mamá le está pegando duro”, agregó la mujer.

Lussania, molesta, afirmó que las personas deberían hacerle comentarios positivos a los demás. “No hablamos ni 30 segundos y me hizo leña”, dijo.