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Mujer hizo comentarios ofensivos contra Lussania Víquez: así reaccionó la locutora (video)

La también presentadora de televisión contó el momento incómodo que le hizo vivir una señora en un supermercado

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Por Jessica Rojas Ch.
Lussania Víquez
Lussania Víquez contó muy molesta la incómoda situación que vivió hace unos días por culpa de unos comentarios ofensivos que le hizo una señora en un supermercado. (Archivo)







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Lussania Víquez
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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