Muere famoso actor producto de un agresivo cáncer

El reconocido actor chileno Héctor Noguera, quien participó en producciones como Sucupira, Romané y Machos, falleció el martes a los 88 años debido a un agresivo cáncer. La noticia fue confirmada por su hija, la también actriz Amparo Noguera.

“Estuvo con un cáncer, que llevaba bastante tiempo. Ese cáncer se volvió terminal. Nosotros como familia lo vivimos de la manera más privada y tranquila posible”, reveló Noguera a los medios internacionales.​

Según la familiar, en los últimos días la enfermedad avanzó bastante, de manera repentina, algo que “agradecemos todos, porque mi papá no era un hombre para estar quieto, era muy trabajador”, agregó.

Héctor Noguera sumó al menos 70 años de carrera y se destacó por interpretar personajes icónicos tanto en la pantalla grande como en la chica. Fue uno de los actores y directores de teatro más importantes de la cultura chilena, alcanzando una trayectoria que abarcó más de seis décadas en cine, teatro y televisión.​

Nacido en Santiago de Chile, el 8 de julio de 1937, Noguera se consagró como figura indispensable de las artes nacionales.

Su debut fue en 1958 sobre el escenario y pronto se evidenció su talento en el Teatro de la Universidad Católica, donde ejerció como actor, director y docente, además de fundar la compañía Teatro Camino.​

En el cine, Noguera participó en películas como El chacal de Nahueltoro, La frontera, Imagen latente, Subterra y Fuga, dejando una huella profunda en la historia del cine latinoamericano.

​En televisión, sobresalió por sus papeles en icónicas telenovelas como Sucupira, Romané, Machos, Oro Verde, Pampa Ilusión y Pobre Rico, personajes que marcaron generaciones y consolidaron su estatus como símbolo de la cultura popular.​

Además, fue profesor universitario, formador de actores y recibió el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales de Chile en 2015.

