Viva

Muere famoso actor producto de un agresivo cáncer

Héctor Noguera sumó al menos 70 años de carrera y se destacó por interpretar personajes icónicos tanto en la pantalla grande como en la chica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Héctor Noguera
Una hija de Héctor Noguera confirmó el fallecimiento del actor. (La Tercera)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Héctor NogueraChileActorFallecimiento
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.