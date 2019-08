“Desde pequeña me encanta el modelaje. Es mi pasatiempo, me da felicidad. Modelar me llena, me gusta desde siempre. Participé en la Feria de las Frutas (en Orotina), en ese no gané. Luego estuve en un reinado parroquial y gané. Siempre he sido la más gruesita. Me ha costado porque no tengo las medidas que la sociedad impone para los certámenes. Siempre soy criticada porque no encajo, porque dicen que tengo sobrepeso y que no debería estar ahí”, contó la estudiante de enfermería, quien pesa 70 kilos y mide 1,62 metros, aunque sus medidas no son de chica plus size, ella asegura que su figura encaja en la talla grande.