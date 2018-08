“Mis colecciones las baso en cómo soy yo: una persona muy simple. Yo no uso aretes, me encantan las blusas blancas o negras, las tennis... Me gusta andar y sentirme cómoda y me gusta lo sencillo. A partir de esas características mías lo que procuro es crear lentes que llamen la atención pero dentro de una misma simplicidad. Siempre quiero que me vuelvan a ver los anteojos, entonces eso es lo que pienso cuando diseño”, explica María Ana Marín Goné.