Finalmente aquí tienen mi vestido típico! ❤️ Este vestido como pudieron ver en el programa tiene un trasfondo bien especial y bien emotivo. Me llena de mucho orgullo ser yo quien lo cargue y quien lleve ese mensaje al universo✨🇵🇷 Pieza: “Puerto Rico Renace” Diseñador y fotografía: Joshuan Aponte Auspiciador: Dr. Pedro González La inspiración del vestido toma como punto de partida la fuerza y el ímpetu del espíritu puertorriqueño ante la adversidad. El huracán María como elemento para demostrar la fuerza de nuestro pueblo. Éste huracán fue elaborado con múltiples capas de distintos tipos de materiales en acabados transparentes y metálicos, incluyendo una capa de luces LED inteligentes para representar el movimiento de ráfagas de viento. Se puede apreciar la bandera recamada en gemas y cristales emanando del ojo del huracán sugiriendo así el levantar de la Isla. Una combinación de manos, todas en diferentes colores para representar la diversidad de personas que hay en Puerto Rico y a su vez a los países que nos dieron la mano. Unas manos que representan la reconstrucción de Puerto Rico y el hecho de que cada día nos seguimos levantando. La lluvia de rubíes que emana de las manos rojas representan la sangre de más de 3,000 vidas que se perdieron. De las manos blancas brota una lluvia de cristales color plata que representan las lágrimas del pueblo aquí y en la diáspora. En las manos azules se puede apreciar la hermosa mono-estrellada retomando su lugar en la cima como la isla del Encanto. Y la esfera iluminada que representa la Perla del Caribe. Puerto Rico vuelve a brillar. Es la metáfora de la luz que alumbra el camino de las Reinas y todas las mujeres que deciden levantar a la Patria . “Puerto Rico RENACE porque tras el Huracán brilla la Promesa de un nuevo mañana.” #PuertoRicoRenace #LaBellezaRenace #RumboaTailandia #MissUniversePR #MissUniverse2018