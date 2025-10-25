Miss Estados Unidos rompe protocolo y no entrega la corona en certamen de 2025: esto pasó

Alma Cooper en el momento en que ganó la corona de Miss Estados Unidos, en el 2024.

La coronación de la nueva Miss Estados Unidos 2025, realizada la noche del 24 de octubre en Reno, Nevada, rompió con la tradición del certamen. Alma Cooper, ganadora del título en 2024, se negó a asistir al evento y no entregó la corona personalmente a su sucesora.

Cooper representó al estado de Michigan en la edición anterior y decidió no acudir a la ceremonia de este año. En su lugar, la danesa Victoria Kjær Theilvig, actual Miss Universo, colocó la corona a la nueva ganadora del certamen, Audrey Eckert, representante del estado de Nebraska.

Horas antes del evento, Cooper comunicó su decisión mediante una publicación en redes sociales. Indicó que se enfocaría en sus estudios universitarios en la Universidad de Stanford y en sus responsabilidades como teniente del Ejército de los Estados Unidos.

En la publicación, Cooper compartió una serie de fotografías personales y explicó que siempre ha buscado la excelencia en sus metas. Recordó que se ubicó entre los mejores 50 estudiantes de su generación en la academia militar de West Point, completó tres maratones en diez meses y actualmente es becaria Knight-Hennessy en Stanford.

Añadió que el título de Miss Estados Unidos 2024 le permitió inspirar a jóvenes tanto en el certamen de Miss Universo como en comunidades del país. Según explicó, su crecimiento personal debe convertirse en una base sobre la cual otras personas puedan avanzar.

Finalmente, Cooper afirmó que tomó la decisión de no participar en la edición 2025 tras una profunda reflexión. Declaró que cerraba ese capítulo de su vida con integridad y con la autoestima elevada, del mismo modo en que llevó la corona que una vez representó.

Durante la ceremonia, también se rindió homenaje a Chelsea Smith, quien fue Miss Universo en 1995 y falleció en 2018 a causa de un cáncer en el hígado. El premio de Miss Simpatía fue rebautizado con su nombre en honor a su legado.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.