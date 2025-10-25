Viva

Miss Estados Unidos rompe protocolo y no entrega la corona en certamen de 2025: esto pasó

Alma Cooper explicó que su decisión obedeció a razones personales y académicas, ligadas a sus estudios en Stanford y funciones en el Ejército

Por O Globo / Brasil / GDA
LOS ANGELES, CALIFORNIA - AUGUST 04: (L-R) Alma Cooper, Miss Michigan USA, is crowned Miss USA 2024 by Savannah Gankiewicz, Miss USA 2023 onstage during the 73rd annual Miss USA Pageant at Peacock Theater on August 04, 2024 in Los Angeles, California. Alberto E. Rodriguez/Getty Images/AFP (Photo by Alberto E. Rodriguez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Alma Cooper en el momento en que ganó la corona de Miss Estados Unidos, en el 2024. (ALBERTO E. RODRIGUEZ/Getty Images via AFP)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

