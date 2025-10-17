Michael J. Fox revela tensiones con Crispin Glover durante filmación de ‘Volver al futuro’

Fox relató conflictos con Glover en ‘Vuelta al futuro’ y explicó por qué no esperaba que fuera fácil actuar a su lado.

Michael J. Fox habló por primera vez sobre los conflictos con Crispin Glover, su compañero en la película Volver al futuro (1985), en la cual ambos interpretaron a padre e hijo.

El actor de 64 años relató la experiencia en su nuevo libro Future Boy: Back to the Future and My Journey Through the Space-Time Continuum, centrado en su paso por la trilogía cinematográfica y su lucha contra la enfermedad de Parkinson.

Crispin Glover dio vida a George McFly, padre del personaje Marty McFly, protagonizado por Fox. Según el testimonio del actor canadiense, el ambiente laboral durante la producción no fue sencillo debido a la forma de trabajar de Glover, conocido por utilizar el método de actuación y mantener su personaje incluso fuera de cámaras.

Fox relató que Glover tenía ideas muy específicas sobre el rumbo que debía tomar George McFly, lo cual generó fricciones con el director Robert Zemeckis y el guionista Bob Gale. Estas diferencias provocaron que Glover no regresara para las secuelas de la película, estrenadas en 1989 y 1990.

Pese a las tensiones, Michael J. Fox expresó que reconocía el talento de Glover, aunque admitió que no estaba preparado para trabajar con él. Añadió que su método provocaba choques, pero respetaba su compromiso con el personaje.

En otro fragmento del libro, Fox también abordó el reemplazo de Eric Stoltz, quien originalmente interpretó a Marty McFly antes de que él asumiera el rol principal.

Hasta ahora, Crispin Glover no se ha referido públicamente a las declaraciones de su excompañero.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.