El líder del Partido Unidad Social Cristiana Rodolfo Piza es un amante de la música trova y del rock clásico en inglés. Piza seleccionó canciones como Cuesta abajo del suramericano Carlos Gardel y Amor de temporada de Héctor Zúñiga. Pero también dejó espacio para unos temazos como The First Cut is the Deepest de Cat Stevens.