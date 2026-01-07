Melissa Durán, de Repretel, inicia el año con sorpresiva noticia sobre uno de sus negocios

Además de su faceta como periodista de Repretel, Melissa Durán ha incursionado en varios negocios.

La periodista Melissa Durán, de Noticias Repretel, arrancó el año con un cambio importante. A través de sus redes sociales, la comunicadora dio una inesperada noticia sobre un negocio en el que se involucró hace más de un año.

Luego de desear un feliz Año Nuevo a sus seguidores, este martes 6 de enero, Durán informó que se desvincula por completo de la marca Betzabé Studio, salón de belleza del cual fue socia.

“Este 2026 ya no continuaré con ningún vínculo, ni profesional, ni comercial, ni operativo con la marca Betzabé Studio. Agradezco de todo corazón y profundamente el apoyo de todas ustedes durante estos últimos meses”, aclaró la periodista.

Melissa Durán dio importante noticia sobre uno de sus negocios

Melissa Durán enfatizó en que el anunció que realizó marca su desvinculación, por lo que a partir del momento en que publicó el video ya no tiene ninguna responsabilidad respecto a la marca.

Según la reconocida presentadora de Canal 6, durante este año estará enfocada a nivel laboral en sus funciones en Noticias Repretel, así como en su tienda de ropa MDG Trending, la cual abrió en 2020.

“Estoy lista también para todo lo que viene en este nuevo año, que sé que serán grandes cosas, como también lo serán para todos ustedes. Gracias y que se venga lo mejor”, concluyó Durán.

Además de ser periodista, Melissa ha incursionado en varios negocios en los últimos años. Anteriormente, emprendió en la venta de artículos para maquillaje y productos para la mujer, y hasta llegó a abrir un mall virtual.