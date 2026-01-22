Viva

Mauricio Hoffmann hará algo que pocos esperaban ver: ¡Ya dio una pequeña demostración!

Para hacerlo realidad, el presentador se preparará con la guía de una compañera de ‘Sábado Feliz’.

Por Fiorella Montoya
Primer programa de El Chinamo, transmitido por Canal 7 es una producción de Teletica Formatos.
Mauricio Hoffmann hizo su prueba de canto. (Jorge Navarro para La Nacion)







Mauricio HoffmannJohnny López
