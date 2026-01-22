Mauricio Hoffmann hará algo que pocos esperaban ver: ¡Ya dio una pequeña demostración!

El querido presentador de Teletica, Mauricio Hoffmann, dio a conocer que hará algo que pocos esperaban ver y lo hará junto a su compañero de Sábado feliz, Johnny López, quien reveló la información.

Aunque a Hoffmann se le ha visto en diversas facetas, presentando televisión e incluso participando de formatos de baile, ahora se propone un nuevo aprendizaje: el canto.

En una historia de Instagram, publicada por López, se ve cómo se acerca a la artista Karina Severino y le dijo que este año venía con retos. Ella aceptó el que pusieran y fue Hoffmann el encargado de dar a conocer su nueva tarea, la cual incluía a ambos presentadores.

“Tiene que enseñarnos a cantar; le estamos pidiendo escúchenos, por lo menos edúquenos y díganos en qué tono debemos cantar”, dijo.

No esperaron mucho y le hicieron su prueba de canto de una vez; la canción elegida fue El privilegio de amar, del artista Manuel Mijares. Los tres empezaron a cantar juntos e, incluso, el presentador de De boca en boca se puso su dedo en el oído para escucharse mejor y, por supuesto, afinar.

Severino no se vio muy convencida con la presentación de sus compañeros, por lo que, tras aceptar el reto, deberá darle clases a López y Hoffmann. Ya veremos como resulta el entrenamiento.