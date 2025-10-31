Mauricio Hoffmann lució muy distinto en vivo y su apariencia provocó risas de sus compañeros: vea el momento

El programa De boca en boca, de Teletica, tuvo una edición especial; pero, sin lugar a dudas, Mauricio Hoffmann se robó el show con la apariencia tan peculiar con la que apareció en pantalla.

En alusión a la fecha, este 31 de octubre los presentadores se disfrazaron de personajes de Los locos Addams. Bismarck Méndez se caracterizó como el tío Lucas, Montserrat del Castillo encarnó a Morticia y Hoffmann... ¿A Largo?

Al tratar de emular el cabello caído hacia al frente del entrañable personaje, el conductor utilizó una peluca que más bien parecía una especie de combinación entre un peinado emo y un chupado de vaca escolar, de esos con sello de madre en carreras.

Esta fue la apariencia de Mauricio Hoffmann en Teletica, tratando de emular a Largo, de 'Los locos Addams'. (Captura de video)

Su estrafalario look, inevitablemente, se tornó gracioso y sacó las risas, en primer lugar, de sus compañeros en el set. Castillo soltó la carcajada desde el primer minuto, cuando hicieron una introducción con la música de la afamada serie.

Mauricio siguió el juego y no tuvo problema en ser el causante de las risas. Incluso, emitió balbuceos, imitando a Largo, que solo impedían que Montserrat retomara la seriedad.

“Se va a ganar memes y stickers”, le dijo la presentadora del espacio farandulero.

Además de los disfraces de los conductores, el programa de Canal 7 realizó un concurso en el que varias niñas personificaron a Merlina y compitieron por demostrar quién hacía mejor la coreografía de la menor de los Addams.