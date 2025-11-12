Viva

Maureen Salguero actualiza estado de salud de su padre: ‘Dios pone la prueba y provee la fuerza’

La locutora afirmó que ha tenido dos días muy intensos luego de que su padre fuera hospitalizado en el Calderón Guardia

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Maureen Salguero
Maureen Salguero agradeció la labor del personal médico y destacó la importancia de la Caja Costarricense de Seguro Social luego de que su padre fuera hospitalizado. (Instagram)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Maureen Salguero
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.