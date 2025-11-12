Maureen Salguero actualiza estado de salud de su padre: ‘Dios pone la prueba y provee la fuerza’

Maureen Salguero agradeció la labor del personal médico y destacó la importancia de la Caja Costarricense de Seguro Social luego de que su padre fuera hospitalizado.

La locutora y presentadora de televisión Maureen Salguero informó que su padre continúa hospitalizado en el Hospital Calderón Guardia tras sufrir un daño cardíaco.

“Han sido dos días muy intensos. Pero Dios pone la prueba y provee la fuerza. Me siento muy fortalecida por Diosito precioso, que siempre nos cuida”, expresó Salguero en un mensaje a sus seguidores.

La comunicadora explicó que su padre, Daniel Salguero, sigue hospitalizado y que los médicos aún no identifican la causa de su quebranto de salud.

“Papi sigue internado en el hospital para todos los que están preguntando. Tuvo daño cardíaco. No se ha identificado por qué”, comentó.

Como antecedente, don Daniel sufrió un infarto hace cuatro años. Desde entonces se mantuvo estable y cumplió con los tratamientos médicos.

“Es muy disciplinado con los medicamentos, hace todo lo que hay que hacer. Pero ayer se desvaneció, empezó a sudar, tuvo un dolor fuerte y le bajó la presión. Desde entonces está internado”, relató su hija.

Maureen resaltó el buen ánimo de su padre ante la situación. “Más allá de todo lo que están haciendo y cómo lo están atendiendo, está la buena actitud de mi papito. Él se encuentra estable”, dijo.

Don Daniel permanece en el anexo de Emergencias del Hospital Calderón Guardia. “Dios bendiga la Caja, que nunca desaparezca”, agregó la presentadora.

Don Daniel, padre de la locutora, sufrió un daño cardíaco y está internado en el Hospital Calderón Guardia. (maureen salguero)

Salguero también dedicó un mensaje de gratitud a quienes fundaron a la CCSS. “Que Dios bendiga a esos próceres de la patria que lucharon contra viento y marea para instituir la seguridad social. ¿Qué haríamos sin eso?”, reflexionó.

Finalmente, la comunicadora explicó que su padre espera una cama en el área de cardiología, donde le practicarán un cateterismo para determinar si los stents que tiene presentan fallos o si será necesario colocar uno nuevo.