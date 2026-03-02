Maroon 5 regresará a Costa Rica cuatro años después de cancelar su concierto

Maroon 5 confirmó su regreso al país como parte de su gira mundial. La agrupación estadounidense, liderada por Adam Levine, se presentará en el Anfiteatro Imperial de Parque Viva con una preventa de boletos que inicia este martes 3 de marzo, según una publicación en sus redes sociales.

La banda anunció su llegada mediante una fotografía del escenario elegido y los detalles de la venta para su concierto. Los seguidores ticos de este grupo de pop rock, originario de Los Ángeles, California, podrán observarlos el 28 de abril de 2026, en lo que sería su tercera vista a Costa Rica.

Según la publicación, la venta general de los boletos será el 6 de marzo, a las 10 a. m..

Además de Costa Rica, la banda anunció fechas en Colombia, Puerto Rico, República Dominicana y distintos países de Europa.

En la presentación se podrán escuchar éxitos como This love, She will be loved, Sugar y Girls like you.

De esta manera, los fans costarricenses de la banda al fin podrán desquitarse, pues en el 2022 Maroon 5 canceló un concierto en nuestro país. En esa ocasión, los estadounidendes alegaron “motivos fuera de su control” para tomar la decisión.