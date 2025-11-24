Madre encuentra escena insólita tras un descuido: ‘Creí que solo pasaba en redes sociales’

Una niña de 4 años cubrió con pintura guache a su hermana de 10 meses mientras jugaban solas en su casa

Un momento de distracción fue suficiente para que una madre brasileña descubriera una escena insólita protagonizada por sus dos hijas pequeñas.

Mientras Letícia Gomes Amaral almorzaba rápidamente, sus hijas, Giovanna, de casi 4 años, y Luísa, de 10 meses, jugaban en un cuarto adaptado como sala de juegos. La tranquilidad repentina alertó a la madre de que algo no marchaba bien.

Al asomarse a la habitación, Letícia encontró a la bebé completamente cubierta de pintura guache. Sus brazos, piernas, abdomen y rostro tenían múltiples colores. La responsable de la obra artística era la hermana mayor, quien sostenía un pincel con evidente orgullo.

La escena causó tal sorpresa que el padre, que se encontraba cerca, reaccionó grabando un video de la situación. Según explicó la madre, suele documentar momentos con sus hijas, lo que le permitió capturar esta peculiar travesura. ‘Creí que solo pasaba en redes sociales’, comentó Gomes.

Ese día, la rutina familiar presentaba algunas variaciones. El cuarto de la menor aún se encontraba en proceso de organización, por lo que las niñas usaban una zona improvisada como sala de juegos. Letícia no contaba con ayuda de niñera y también procuraba mantener a las niñas alejadas de las pantallas durante la semana.

Giovanna ya había llegado del centro educativo, almorzado, tomado un baño y vestido el pijama para su siesta. Sin embargo, no logró dormir debido a la confusión causada por su “creación artística”.

Pese al asombro inicial, la pintura no causó ningún daño y se eliminó fácilmente. Ambas niñas se encontraban en perfecto estado de salud.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.