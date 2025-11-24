Viva

Madre encuentra escena insólita tras un descuido: ‘Creí que solo pasaba en redes sociales’

La madre no imaginó lo que ocurría mientras sus hijas jugaban en silencio en un cuarto improvisado como sala de juegos

Por O Globo / Brasil / GDA
Una niña de 4 años cubrió con pintura guache a su hermana de 10 meses mientras jugaban solas en su casa
Una niña de 4 años cubrió con pintura guache a su hermana de 10 meses mientras jugaban solas en su casa (@leticiaamaral.gbm/IG)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

