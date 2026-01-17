Lussania Víquez sorprende al revelar un talento que tenía oculto: ‘Lo quisiera retomar algún día’

La comunicadora Lussania Víquez sorprendió a sus seguidores al revelar un talento que muchos desconocían: el baile. La locutora publicó un video en su cuenta de Instagram donde se le observa bailando salsa con la destreza de una profesional.

Según explicó, el video fue grabado en 2016 y lo encontró recientemente mientras buscaba contenido de ese año para compartir como recuerdo en redes sociales.

“Me encontré este video, de pésima calidad por cierto, que me recuerda cuánto amo y cuánto me hace falta bailar”, escribió Víquez al publicar el audiovisual.

En la sección de comentarios, la comunicadora contó que participó en competencias de baile durante tres años, pero tuvo que dejarlo por falta de tiempo y por la exigencia de los ensayos. “Pero quisiera retomar algún día”, agregó.

Sus seguidores no tardaron en elogiar su talento, destacando su habilidad y el carisma con el que se mueve en el escenario. En el video, Víquez realiza giros en el aire y una compleja coreografía, lo que impresionó a muchos. Algunos incluso sugirieron que podría ser parte de la próxima temporada del programa de Teletica Mira quién baila (MQB).