Viva

Lussania Víquez sorprende al revelar un talento que tenía oculto: ‘Lo quisiera retomar algún día’

La comunicadora recibió elogios de sus seguidores, quienes incluso sugirieron que podría unirse a un programa de Teletica

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Luego de su paso por 'Informe 11', Lussania Víquez sigue muy activa en redes sociales. (Archivo. )







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lussania VíquezTeletica
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.