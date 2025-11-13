Lussania Víquez sobre bebé rescatado de basurero en Hatillo: ‘A los que nos ha costado ser papás nos toca más fuerte’

Lussania Víquez experimentó con dolor y asombro la noticia sobre el bebé que fue abandonado en un basurero de Hatillo.

El hallazgo de un bebé abandonado en un basurero en Hatillo, el pasado miércoles, estremeció a Costa Rica y generó una ola de reacciones en redes sociales. Entre las voces que se pronunciaron se encuentra la de la presentadora de televisión y locutora Lussania Víquez.

En un video, Víquez expresó la profunda tristeza que le provocó la noticia.

“Creo que a los que no ha costado mucho ser papás nos toca todavía de una manera más fuerte. Pienso en lo inofensivo y en el frío, en todo lo que ese bebé pudo haber experimentado”, manifestó.

La comunicadora también reconoció la labor de los oficiales que acudieron al rescate del menor, a quienes calificó de "ángeles".

“Recibieron una medalla de honor por esa labor que hicieron. En la vida no siempre vamos a recibir una medalla por cada cosa buena que hagamos (...). Y no importa, que esto no nos aleje de ser más humanos, más empáticos, más solidarios”, agregó.

Según Víquez, cada acción debe hacerse con la mejor disposición y entrega, como si se realizara para Dios.

“Gracias a estos oficiales que actuaron desde el corazón, sin esperar a recibir este reconocimiento. Esperemos que este bebé se siga recuperando de la mejor manera”, concluyó.

Lussania Víquez comentó sobre el caso del bebé abandonado en un basurero clandestino en Hatillo.

Lussania, madre de gemelos, ha compartido en varias ocasiones las dificultades que enfrentó para convertirse en mamá.

Tras ser diagnosticada con cáncer de mama y someterse a tratamientos de quimioterapia, sufrió afectaciones en su fertilidad y tuvo que atravesar un largo proceso lleno de desafíos.

El camino hacia la maternidad no fue sencillo: requirió paciencia, perseverancia y varios tratamientos médicos.

Finalmente, Víquez logró quedar embarazada y considera la llegada de sus hijos como un verdadero milagro, después de años de intentos. Antes de concebir a los gemelos, incluso enfrentó una pérdida gestacional, una experiencia que ha descrito como una de las más dolorosas de su vida y que la marcó profundamente.