Lizeth Castro revela lo que no se vio tras emotiva entrevista con Carolina Jaikel y Bryan Ruiz: esto dijo

Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel hablaron con la periodista Lizeth Castro sobre el cáncer que enfrenta ella desde hace un año.

La reconocida periodista Lizeth Castro abrió su corazón luego de haber realizado una conmovedora entrevista a Carolina Jaikel, quien enfrenta un cáncer en etapa 4, y a su esposo, el exfutbolista Bryan Ruiz.

La conversación que tuvo con la pareja tuvo gran repercusión al ser la primera que daban juntos, la cual caló en gran parte de los televidentes que escucharon el testimonio de fuerza y compañerismo en el proceso de la enfermedad.

Castro no dejó pasar la oportunidad para agradecer por la presencia de Jaikel y Ruiz, pero también reveló cómo fue para ella llevar a cabo este tema.

“Ellos simple y sencillamente fueron dos seres humanos con una historia de duda, de incertidumbre, de fe y determinación. Esos eran ellos, sin poses, sin egos, con una bondad, con una humildad para compartir su relato que yo me quedo con eso”, explicó la comunicadora.

Además, agregó que para ella fue un honor llevar este tema y testimonio a cabo, debido a lo que viven muchas personas en este momento.

“Sabemos que hay muchas personas que están pasando por un diagnóstico de cáncer y por eso hacemos este espacio con Caro y con Bryan. Porque esas palabras de aliento que no vienen de un médico, de una enfermera, no vienen de un terapeuta, vienen de alguien que está pasando por ahí, y eso vale más que el oro”, dijo.

También dio a conocer cómo fue el momento de pactar la entrevista, ya que el mediador fue el exjugador.

“Gracias, Bryan. Gracias por decir que sí. Gracias porque me dijiste que Carolina ya estaba lista para hablar. Muchas gracias a Carolina por abrir su alma y su corazón. Caro, tenés luz. Tenés una luz maravillosa y esa luz sigue intacta, porque esa luz está instalada en el alma y esa no está enferma”, finalizó en su mensaje.