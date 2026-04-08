Viva

Lizeth Castro revela lo que no se vio tras emotiva entrevista con Carolina Jaikel y Bryan Ruiz: esto dijo

La periodista sorprendió al dar a conocer cómo se pactó la conversación y quién fue el mediador

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel hablaron con la periodista Lizeth Castro sobre el cáncer que enfrenta ella desde hace un año.
Bryan Ruiz y su esposa Carolina Jaikel hablaron con la periodista Lizeth Castro sobre el cáncer que enfrenta ella desde hace un año. (redes/Captura de video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Lizeth CastroCarolina JaikelBryan Ruiz
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.