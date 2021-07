Lindsay Lohan no tiene buena relación con sus hermanastros

Fuerte discusión. La actriz Lindsay Lohan tuvo un gran pleito con su padre, Michael, luego de que él le dijera que no puede complacer uno de sus caprichos porque debe pagar la pensión alimentaria de sus hermanastros.

Lindsay Lohan nunca ha tenido una buena relación con su papá, Michael. Foto: Archivo (EMMANUEL DUNAND)

Antes de la discusión, que se vio durante un programa de su reality show , Lohan le pidió que le comprara un carro a su hermano menor, Cody, pero él se negó.

“A mí no me interesa lo que debes o no pagar, esas son responsabilidades tuyas que me tienen sin cuidado. No es justo que Cody deba limitarse solo porque tienes más hijos. Ni él ni yo tenemos relación alguna con mis hermanastros y no queremos tenerla”, dijo,