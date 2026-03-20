¿Le gustan los shows de ilusionismo? Así puede ganar entradas para ver a ‘El mentalista de los famosos’

Michel Gallero aclara que no es un médium que hable con los muertos; su trabajo se centra en la hipnosis y la concentración.

El reconocido ilusionista Michel Gallero, conocido como El mentalista de los famosos, llegará por primera vez a Costa Rica con un espectáculo que promete muchas sorpresas. La cita será el 21 de marzo en el Teatro Auditorio Nacional, lugar en el que presentará un show interactivo en el que los asistentes experimentarán muy de cerca la disciplina del mentalismo.

Gallero ha llevado su espectáculo a más de 10 países y ha participado en producciones como Got Talent España y Los Montaner. Además, ha impactado a figuras como Luis Fonsi y Belinda, consolidando su fama internacional.

Para esta función en el país, las entradas se encuentran en promoción 2x1, lo que facilita el acceso a esta experiencia para el público.

Además, La Nación está regalando una entrada doble; las personas interesadas pueden participar dando click aquí.

El espectáculo promete una noche llena de asombro, emoción y conexión con los asistentes, en una propuesta pensada para toda la familia.

Las entradas se encuentran a la venta en eticket.cr y los montos van desde los $47 hasta los $93.