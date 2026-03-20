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¿Le gustan los shows de ilusionismo? Así puede ganar entradas para ver a ‘El mentalista de los famosos’

El ilusionista se presentará por primera vez en Costa Rica este 21 de marzo; sus actos han impactado a figuras como Luis Fonsi y Belinda

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Por Fiorella Montoya
Michel Galleros aclara que no es un médium que hable con los muertos; su trabajo se centra en la hipnosis y la concentración.
Michel Gallero aclara que no es un médium que hable con los muertos; su trabajo se centra en la hipnosis y la concentración. (Instagram Michel Gallero)







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Michel GalleroEl Mentalista de los famosos
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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