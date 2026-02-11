Ignacio Santos y las inesperadas declaraciones sobre Bad Bunny: esta fue la confesión que hizo

En el programa 'Malas compañías', de este miércoles 11 de febrero, Ignacio Santos, de Teletica, hizo singulares comentarios sobre Bad Bunny y su show de medio tiempo.

Fuera de la seriedad que muestra en televisión, cuando presenta Telenoticias o cuando realiza entrevistas sobre política, el periodista Ignacio Santos se sinceró en el programa Malas compañías de Teletica Radio y reveló un secreto que nadie vio venir.

Durante la transmisión del espacio, la mañana de miércoles 11 de febrero, la conversación con su colega y amigo Armando González se salió del guion y ambos comunicadores comenzaron a hablar sobre Bad Bunny.

El motivo de la charla fue la presentación que hizo el puertorriqueño en el show del medio tiempo del Super Bowl, pero más allá de sus apreciaciones sobre el espectáculo, Santos manifestó fuertes declaraciones y afirmó que es fan del astro boricua.

En muchas ocasiones, Ignacio Santos deja de lado la seriedad de su cargo en Teletica y se apunta a bromear. (Archivo)

Explicó que sufre de insomnio y que por las noches aprovecha para leer y aprender; en esos lapsos escucha música de Bad Bunny y busca las letras de las canciones para entender lo que interpreta. “Hay algunas francamente malas, pero hay algunas que son muy buenas, muy conmovedoras”, afirmó.

“Se ve un hombre realmente comprometido con su pueblo, con un pueblo tan sufrido como es esa isla, Puerto Rico”, agregó.

Además, en tono de broma con González, mientras hablaban del tema Yo perreo sola, Santos confesó que si él “perreara solo” en algún momento, sería un espectáculo privado, delante de nadie.