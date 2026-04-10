Viva

Las 10 mejores comedias de la historia, según Rotten Tomatoes

Lista de Rotten Tomatoes revela las 10 mejores comedias de la historia, con clásicos del cine que marcaron el género y siguen vigentes hoy

EscucharEscuchar
Por Silvia Ureña Corrales
Estas son las comedias mejor valoradas según Rotten Tomatoes y sus principales características.
Estas son las comedias mejor valoradas según Rotten Tomatoes y sus principales características. (Disney+/Prime Video)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRotten TomatoesComedias
Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.