Las 10 mejores comedias de la historia, según Rotten Tomatoes

Las comedias han evolucionado con el tiempo, pero algunas producciones mantienen su vigencia décadas después de su estreno. Un listado de Rotten Tomatoes ubica las 150 películas esenciales del género, donde figuran clásicos del cine entre las más influyentes y valoradas.

En los primeros diez lugares predominan cintas de las décadas de 1930 y 1940, junto con algunas producciones más recientes que marcaron al público. El criterio combina impacto cultural, vigencia y recepción crítica, según la recopilación elaborada por los críticos.

1. ‘La historia de Filadelfia’ (1940)

100% de aprobación

Consenso de la crítica: Guion ingenioso y sofisticado , considerado uno de los mejores del género.

, considerado uno de los mejores del género. Actuaciones destacadas de Cary Grant, Katharine Hepburn y James Stewart.

de Cary Grant, Katharine Hepburn y James Stewart. Referente de la comedia romántica clásica.

2. ‘Los viajes de Sullivan’ (1941)

100% de aprobación

Consenso de la crítica: Combina comedia con crítica social .

Combina . Destaca por su reflexión sobre el cine y la sociedad .

. Dirección de Preston Sturges, clave en el género.

3. ‘Su chica viernes’ (1940)

99% de aprobación

Consenso de la crítica : Diálogos rápidos y dinámicos , sello del estilo screwball.

: , sello del estilo screwball. Química entre Cary Grant y Rosalind Russell.

Considerada una de las mejores comedias periodísticas.

4. 'La dama Eva’ (1941)

99% de aprobación

Consenso de la crítica: Relaciones y engaños amorosos como eje narrativo. Fuerte química entre protagonistas .

como eje narrativo. Fuerte . Influenció múltiples comedias sobre la batalla de los sexos.

5. ‘Tiempos modernos’ (1936)

98% de aprobación

Consenso de la crítica: Sátira de la industrialización y el trabajo moderno. Uso del humor físico característico de Chaplin.

y el trabajo moderno. Uso del humor físico característico de Chaplin. Considerada una obra clave del cine mudo tardío.

6. ‘Sucedió una noche’ (1934)

98% de aprobación

Consenso de la crítica: Modelo de la comedia romántica moderna . Historia de amor con elementos de road movie .

. Historia de amor con elementos de . Influyó en innumerables producciones posteriores.

7. ‘Todo sobre mi madre’ (1999)

98% de aprobación

Consenso de la crítica: Combina drama y comedia con enfoque humano . Explora temas como identidad, pérdida y maternidad .

Combina . Explora temas como . Reconocida por su narrativa emocional y compleja.

8. ‘Dr. Strangelove’ (1964)

98% de aprobación

Consenso de la crítica: Sátira política sobre la Guerra Fría . Humor negro aplicado a un tema de alta tensión global.

. Humor negro aplicado a un tema de alta tensión global. Dirección de Stanley Kubrick, referente del cine.

9. ‘Grande’ (1988)

98% de aprobación

Consenso de la crítica: Comedia fantástica con enfoque familiar . Destaca la actuación de Tom Hanks.

. Destaca la actuación de Tom Hanks. Mezcla de humor con elementos emocionales.

10. ‘Noticias de radio’ (1987)

98% de aprobación

Consenso de la crítica: Sátira del periodismo televisivo .

. Enfoque en personajes y relaciones laborales.

Reconocida por su profundidad en la caracterización.

El listado completo reúne 150 títulos y busca orientar al público interesado en explorar la historia del cine de comedia. La selección incluye desde cine mudo hasta producciones modernas, lo que refleja la diversidad del género a lo largo del tiempo.