Y dispara: “¿Qué hace Berlín siendo el protagonista absoluto de las primeras imágenes compartidas de la tercera temporada, aunque sean imágenes de ese detrás de las cámaras de la ficción? Barajamos dos opciones, las que seguramente estéis barajando vosotros: o bien reaparece en forma de flashback, quizá para mostrarnos más de su relación con Salva, o bien… O bien está vivo. Si lo pensáis, nunca llegamos a tener una prueba de que Berlín hubiera fallecido. Sí, por supuesto que un tiroteo es suficiente para que cualquier persona pierda la vida, pero se trata de un personaje y hemos aprendido que con Álex Pina nunca se sabe: siempre puede sorprenderte. Berlín podía llevar un chaleco antibalas o cualquier as bajo la manga. De ser así, es posible que fuera detenido por la policía tras el atraco, pues sí estamos convencidos de que, en el caso de llegar a sobrevivir, no consiguió huir. En ese caso, ¿no sería fantástico tener al Profesor, y al resto del equipo, planeando algo para liberarlo? Estamos cruzando los dedos, porque sería sensacional recuperar a este personaje que todos habíamos dado por muerto por la sencilla razón de que creíamos que la serie había concluido tras finalizar la segunda temporada en Antena 3. Pero La casa de papel vuelve, y seamos sinceros: no sería lo mismo sin Berlín. ¿Qué pensáis?", pregunta abiertamente a su audiencia, sabedores de que la aparición de Berlín es trending en buena parte en el mundo en las últimas horas.