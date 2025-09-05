La inesperada reacción de Antonela Roccuzzo al ver a Charly García saludar a Lionel Messi

El jueves 4 de setiembre, el estadio Más Monumental en Buenos Aires fue testigo de un encuentro que unió dos íconos de Argentina. Lionel Messi brilló en la cancha con dos goles ante Venezuela y Charly García, desde las gradas, disfrutó del espectáculo deportivo. La escena más comentada, sin embargo, ocurrió fuera del terreno de juego.

Tras el partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, donde Argentina venció 3-0, Charly García ingresó al vestuario para saludar al plantel. Se tomó fotografías con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Cuando el capitán argentino abandonaba el estadio, detuvo su automóvil al ver nuevamente al músico. En ese instante se produjo un nuevo saludo que quedó registrado en un video difundido por el periodista Emiliano Raddi. Charly García y Messi se tomaron de las manos. El artista le deseó bendiciones y le lanzó un beso.

Pero fue la expresión de Antonela Roccuzzo, quien se encontraba en el asiento del copiloto, lo que más llamó la atención. La rosarina sonrió, se llevó una mano al pecho y aplaudió, evidenciando emoción y admiración al ver al intérprete de Inconsciente colectivo.

El viernes, Charly García publicó en redes sociales imágenes del encuentro. En las fotografías, ambos se mostraron sonrientes y abrazados. La publicación recibió cientos de comentarios, donde usuarios resaltaron la grandeza de ambos argentinos.

Roccuzzo también compartió un mensaje emotivo dirigido a su esposo. En su cuenta de Instagram escribió que se sentía orgullosa de él, de sus logros y del camino recorrido con amor y esfuerzo. El mensaje incluyó fotografías con sus hijos Thiago (12), Mateo (9) y Ciro (7), quienes estuvieron con Messi durante la ceremonia del Himno Nacional.

Antonela y sus hijos viajaron a Argentina para acompañar al jugador en lo que pudo haber sido su último partido oficial en el país. La familia presenció el encuentro desde el palco VIP, donde celebraron los goles con entusiasmo.

Durante la transmisión televisiva, las cámaras enfocaron en varias ocasiones a Roccuzzo. Su vestimenta también generó comentarios. Lució la tradicional camiseta celeste y blanca con el número 10, combinada con pantalón negro, camiseta de manga larga y chaqueta a tono.

