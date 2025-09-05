Viva

La inesperada reacción de Antonela Roccuzzo al ver a Charly García saludar a Lionel Messi

Charly García se acercó a Lionel Messi tras la goleada ante Venezuela; Antonela Roccuzzo protagonizó un momento que sorprendió a muchos

Por La Nación / Argentina / GDA
Antonela Roccuzzo aplaudió emocionada cuando Charly García saludó a Messi tras el partido de la selección argentina.
Antonela Roccuzzo aplaudió emocionada cuando Charly García saludó a Messi tras el partido de la selección argentina. (Instagram: @charlygarcia/@emilianoraddi)







