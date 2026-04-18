La historia de Andrés Moreno, CEO de Open English, quien dejó la universidad para perseguir una ‘locura’

Andrés Moreno explica que en su empresa hay gente mucho más inteligente que él en números, y que su éxito se debe al desarrollo de su inteligencia emocional y capacidad de liderazgo.

Andrés Moreno, CEO de Open English, difícilmente pasaría desapercibido. Aunque camina con traje y zapatillas, no olvida sus inicios: en un apartamento, grabando videos con presupuesto mínimo y la esperanza de que su negocio funcionara.

Hoy, el fundador de Open English es una figura pública indiscutiblemente ligada a su personaje y a frases que usted recordará como “rechicken”, “éxito” o “persueychon”.

Algunos le gritan por la calle, otros le piden fotografías y, ahora, en su recién pasada gira por Costa Rica, repasó el afecto que le tiene al país.

En medio del bullicio de quienes lo reconocen, Andrés se detiene para conversar sobre el largo camino recorrido, desde sus días como un joven introvertido que se escondía detrás de sus padres, hasta el giro radical de abandonar la universidad a meses de graduarse para perseguir una idea que muchos consideraban una locura.

En esta entrevista, el hombre detrás de los comerciales virales se refiere a su hambre de emprender y la necesidad de reinventarse.

El niño que aprendió a escribir en inglés antes que en español

Andrés nació en Caracas, Venezuela, en 1982. Su infancia transcurrió entre viajes y el aprendizaje de nuevas culturas e idiomas, pues su padre trabajaba para organizaciones internacionales. Desde los primeros años de vida estuvo mudándose de país.

“Vivimos en algunos lugares muy interesantes: en Chile, justo después de la dictadura de Pinochet; vivimos en Lima, Perú, durante la época de Sendero Luminoso (movimiento comunista), momentos complicados. También vivimos en Eslovenia, en lo que era Yugoslavia... un poco por todos lados”, afirmó en entrevista con este medio.

Esas vueltas de la vida llevaron a la familia Moreno hasta Washington D. C., donde Andrés aprendió el idioma inglés desde muy pequeño.

“Te enseñan inglés en el colegio, así que lo aprendí allá de niño; y cuando uno aprende de niño, la verdad es que lo haces casi como un idioma nativo. Es más, aprendí a escribir primero en inglés que en español. Yo no me enteré de qué era una tilde como hasta los 13 años”, bromeó.

Sobre su formación universitaria, recuerda que tomó una serie de decisiones arriesgadas que provocaron que su padre le dejara de hablar por tres meses.

“Estudié primero Ingeniería Mecánica, por cuatro años, pero me di cuenta de que mi mente era diferente y no estaba satisfecho. Me cambié a Ingeniería de Producción, pero igual no fue suficiente y decidí, faltándome solo nueve meses para terminar, poner la carrera en pausa”.

Moreno no se graduó. “Iba a ser el primer hijo ingeniero de la casa y mi padre consideró que era una decisión terrible. Creo que no fue hasta que Open English creció, que él aceptó lo que hice. Aún así, todavía el pobre no superaba que no me hubiese graduado”, reveló.

Esa misma rebeldía académica fue la que, poco después, le permitiría ver oportunidades donde otros solo veían obstáculos tecnológicos.

Andrés Moreno menciona que él mismo responde los mensajes de su Instagram personal para mantener cercanía con los clientes y resolver quejas. (Cortesía/Cortesía)

A la conquista de Silicon Valley

Esa determinación fue la que impulsó la construcción de su empresa. Al principio, operaba un modelo tradicional: llevaba profesores de Estados Unidos a Venezuela, les pagaba el alojamiento y los trasladaba en bus para que dieran clases en oficinas.

El clic ocurrió con la aparición de las primeras tecnologías de llamadas por Internet. Andrés y su socio, Wilmer Sarmiento, se hicieron una pregunta clave: “¿Para qué traer al profesor en avión si podemos traer su voz y su imagen por la red?”. Así decidieron eliminar las barreras físicas para dar nacimiento a Open English.

“Me terminé mudando a Silicon Valley, en California, a captar dinero de inversionistas. Pasé dos años levantando pequeños cheques que mandaba de vuelta a la oficina en Venezuela para financiar el crecimiento... pero no fue hasta que sacamos los comerciales de televisión que la compañía realmente se viralizó”, explicó.

Sin embargo, para lograr esa viralidad, tuvo que cambiar los manuales de mercadeo por una receta mucho más casera y arriesgada.

Una pared blanca y un pollo asado hicieron historia

El éxito de la marca no llegó como Moreno lo visualizó originalmente. “Como toda buena idea, vino de que no funcionaba lo que estábamos haciendo”, comentó Moreno. Por eso, tras gastar sus ahorros e incluso pedir créditos para sobrevivir, en el 2008 surgió una propuesta innovadora.

“Se nos ocurrió salir en televisión. Era una idea loca porque no teníamos dinero y la televisión es carísima. Ningún canal nos quería, hasta que uno nuevo decidió darnos la oportunidad”.

Andrés, quien confiesa que de joven era muy tímido, tuvo que “sacudirse la timidez” para poder pararse frente a una cámara.

Así, en su propio apartamento, usando una pared blanca, un pollo asado, un repollo y sin actores profesionales, nació el popular y terco Wachu -interpretado por el actor Adrián Lara, orgulloso de su mal acento y de inventar maneras de aprender que no funcionan- y, por otro lado, Andrés, quien estudiaba en la plataforma digital.

Ellos dos fueron los principales rostros de los cortos videos publicitarios, los cuales se volvieron muy populares.

“No solo funcionó, sino que, quizás por ser tan baratos y de ‘baja calidad’, llamaron tanto la atención que se hicieron virales antes de que ‘viral’ fuera una palabra común”, explicó Andrés.

15 años después, las personas todavía le gritan frases de los comerciales: “repollo” o “éxito”, algo que incluso escuchó apenas arribó al aeropuerto Juan Santamaría en su reciente visita.

Moreno estuvo en el país para presentar una nueva herramienta tecnológica que busca impulsar el idioma inglés en Costa Rica. De esta manera, el pasado lunes 13 de abril concretó una alianza dentro del programa Hello Brete, una iniciativa impulsada por el INA y los ministerios de Trabajo (MTSS) y Ciencia y Tecnología (MICITT).

Andrés, quien ante los nuevos retos de la era digital ha incorporado el uso de la inteligencia artificial en sus cursos de Open English y modernizado su plataforma, asegura que el impacto de su alianza con Costa Rica no será solo académico, sino económico: “El inglés no es una materia escolar, es una llave para abrir tu futuro. Si millones de costarricenses hablan inglés, las personas podrán ganar entre un 20% y 40% más, se atraerán más compañías y las locales serán más globales”.

El vínculo más allá de los negocios

Esta oportunidad de visitar el país se convirtió en histórica para él, pero su vínculo con la tierra costarricense se viene fortaleciendo desde la crisis sanitaria de la covid-19.

“Durante la pandemia, un amigo me dijo que fuera a Santa Teresa a surfear. Alquilé una casa, trabajaba desde ahí y todas las mañanas me iba al mar. Seguí viniendo de forma recurrente; es más, en un par de meses iré a la península de Osa, pues me dijeron que el surf es increíble”, afirmó.

Para el empresario, estar en el país es un bálsamo tras sus constantes viajes por el mundo. “Como latino, después de pasar 10 días en Seúl con comida tan diferente, llegar aquí y desayunarme unos huevitos con arroz, platanitos maduros y un cafecito con leche... ¡qué rico es llegar a Latinoamérica!”, finalizó.

Así es como, utilizando una de las palabras más recordadas de Moreno en sus comerciales, “el éxito” rara vez es una línea recta”. Lo que comenzó como una “decisión terrible” a ojos de su familia terminó convirtiéndose en el motor de una revolución.

Hoy, entre el surf en las costas costarricenses y la gestión de un imperio digital, Moreno demuestra que, más allá de los términos pegajosos de sus comerciales, el verdadero “éxito” radica en la capacidad de reinventarse cuando el plan original deja de funcionar.