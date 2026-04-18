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La historia de Andrés Moreno, CEO de Open English, quien dejó la universidad para perseguir una ‘locura’

El venezolano, que aprendió inglés antes que español, tiene un vínculo que pocos conocen con Costa Rica

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Por Fiorella Montoya
Andrés Moreno explica que en su empresa hay gente mucho más inteligente que él en números, y que su éxito se debe al desarrollo de su inteligencia emocional y capacidad de liderazgo.
Andrés Moreno explica que en su empresa hay gente mucho más inteligente que él en números, y que su éxito se debe al desarrollo de su inteligencia emocional y capacidad de liderazgo. (Cortesía/Cortesía)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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