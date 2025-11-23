La comedia navideña que desbancó a ‘Frankenstein’ y ahora domina Netflix

Una película romántica desplazó a Frankenstein como la más vista de Netflix y ya es número uno en 49 países.

Desde el 7 de noviembre de 2025, Frankenstein acumuló 62,9 millones de visualizaciones en solo diez días. La cinta, protagonizada por Jacob Elordi y Oscar Isaac, se mantuvo como el contenido más visto de la plataforma. Sin embargo, su dominio terminó de forma abrupta.

Ese mismo día, El encanto del champán ingresó al catálogo de Netflix y escaló al primer puesto en apenas unas horas, según los datos del portal especializado Flixpatrol. La cinta alcanzó la cima en 49 países, con una tendencia que apunta a extender su éxito global en los próximos días.

De qué trata El encanto del champán

El filme cuenta la historia de Sydney Price, una empresaria ambiciosa que viaja a Francia para concretar la compra de una reconocida marca de champán. No obstante, sus planes se ven alterados cuando se enamora del hijo del fundador de la compañía.

Este título de romance navideño reúne elementos clásicos del género con una estética europea. La dirección y el guion estuvieron a cargo de Mark Steven Johnson, conocido por su trabajo en la película Daredevil protagonizada por Ben Affleck.

En el rol protagónico figura Minka Kelly, actriz reconocida por su participación en la serie Friday Night Lights, donde interpretó a Lyla Garrity.

La recepción de la crítica

Aunque los análisis especializados todavía son escasos, el filme ha recibido comentarios mayoritariamente favorables.

En Rotten Tomatoes, de las siete críticas registradas hasta ahora, cinco fueron positivas, lo que sugiere que la producción superó las expectativas para su categoría.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.