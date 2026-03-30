Kristian Mora se viralizó fuera de Costa Rica por una razón que nadie desea: esto le pasó

Kristian Mora es una de las figuras más reconocidas del periodismo deportivo y la narración. En su extensa carrera ha vivido de todo; o al menos eso se pensaría, ya que, recientemente, protagonizó uno de los episodios más extraños en su trayectoria al volverse viral por una razón que nadie en su lugar desearía.

El periodista tuvo una nueva experiencia internacional al narrar el repechaje para la Copa del Mundo entre Nueva Caledonia y Jamaica. Este partido se dio en México, país en el que muchos observaron la transmisión de Tigo Sports.

Esto provocó una especie de encuentro entre la audiencia mexicana y el locutor tico que, al parecer, no habría dejado una muy buena primera impresión. En redes sociales, Kristian se viralizó, pero por duras críticas a su estilo.

El estadio de Chivas está lleno para ver un Jamaica vs Nueva Caledonia un jueves por la noche, ya se siente el espíritu mundialista.



México será una fiesta jajajaja qué hermoso es el futbol carajo.



pic.twitter.com/MeQnhYto41 — Roberto Haz (@tudimebeto) March 27, 2026

A buena parte del público azteca le generó un shock el efecto de eco tan prominente que utiliza el narrador.

Por ejemplo, en un clip con casi 1 millón de visualizaciones en X (antes Twitter), un usuario compartió un fragmento de la transmisión, destacando la fiesta que había en el estadio a pesar de ser dos selecciones extranjeras.

“El estadio de Chivas está lleno para ver un Jamaica vs. Nueva Caledonia, un jueves por la noche, ya se siente el espíritu mundialista. México será una fiesta, jajajaja, qué hermoso es el fútbol, carajo”, escribió el usuario.

No obstante, la mayoría de comentarios en el posteo se centran en Mora, de una forma negativa.

“¿Qué pedo, por qué le ponen ese efecto?”, “¿Quién es el narrador?... porque en mi vida había escuchado algo así”, “Nada más callen a ese que narra”, “Tuve que quitarlo por la narración”, “No sé si fue peor el partido o la narración”, “Es el peor grito de gol que escuché” fueron algunos de los mensajes.

Más allá de esta inesperada situación, Mora sigue vigente y de hecho se prepara para uno de los retos más importantes. A mediados de este año, se convertirá en la voz del Mundial 2026, debido a que la mayoría de partidos de esta competición se transmitirá por la televisora en que él trabaja.