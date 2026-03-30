Viva

Kristian Mora se viralizó fuera de Costa Rica por una razón que nadie desea: esto le pasó

El locutor y periodista de Tigo Sports ha dado de qué hablar fuera de nuestras fronteras

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Primer plano de Kristian Mora con audífonos y tomando un micrófono
Kristian Mora es narrador en Tigo Sports. (Kristian Mora)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Kristian MoraTigo Sports
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.