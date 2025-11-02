Kim Kardashian cuestiona viajes a la Luna y la NASA le responde: ‘Ya hemos estado, ¡seis veces!’

Kim Kardashian cuestionó la veracidad del alunizaje de 1969 en un reciente episodio de su programa.

Kim Kardashian vuelve a estar en el centro de la polémica, esta vez, tras cuestionar la veracidad del alunizaje de 1969.

La empresaria y celebridad estadounidense generó debate en redes sociales y una respuesta directa de la NASA luego de sus declaraciones en un reciente episodio de su programa The Kardashians.

Durante la conversación con su compañera de reparto Sarah Paulson, Kardashian afirmó que no cree que la misión Apolo 11 haya ocurrido realmente.

Sostuvo que existen “videos de Buzz Aldrin diciendo que no sucedió” y que el astronauta lo ha repetido “en varias entrevistas”. Sin embargo, no presentó pruebas ni identificó el origen de esas supuestas declaraciones.

La estrella televisiva también puso en duda algunos detalles de las imágenes del alunizaje, como el movimiento de la bandera estadounidense “si no hay gravedad en la Luna” o la ausencia de estrellas en el cielo. Además, alentó a los espectadores a “buscar información en TikTok”, lo que intensificó la controversia en redes.

La NASA le respondió a Kim Kardashian

Ante la difusión de los comentarios, el administrador interino de la NASA, Sean Duffy, respondió el jueves en la red social X (antes Twitter): “Sí, Kim Kardashian, ya hemos estado en la Luna antes, ¡seis veces!”. Duffy recordó que las misiones Apolo lograron seis alunizajes tripulados entre 1969 y 1972.

El funcionario aprovechó para invitar a Kardashian a visitar el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y presenciar el lanzamiento de la misión Artemis, el programa actual que busca llevar nuevamente astronautas al satélite.

“Ganamos la última carrera espacial y ganaremos esta también”, añadió, en referencia a la competencia tecnológica que Estados Unidos mantiene ahora con China por regresar a la Luna.

El administrador interino de la NASA respondió a la celebridad Kim Kardashian por medio de X. (AFP )

La misión Apolo 11

La misión Apolo 11, realizada el 20 de julio de 1969, permitió a Neil Armstrong y Buzz Aldrin convertirse en los primeros seres humanos en caminar sobre la superficie lunar, mientras Michael Collins orbitaba el satélite en el módulo de comando.

Pese a la amplia documentación técnica, científica y audiovisual disponible, la llegada del hombre a la Luna sigue siendo objeto de teorías conspirativas.

Aldrin ha enfrentado en el pasado a personas que lo acusaban de mentir sobre el hecho; en 2002, incluso, golpeó a un hombre que lo increpó en Los Ángeles con ese argumento.

Actualmente, la NASA se encuentra preparando la misión Artemis 3, prevista para no antes de 2027, con el objetivo de llevar nuevamente astronautas al satélite, en lo que sería el primer alunizaje tripulado en más de cinco décadas.