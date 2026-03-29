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Juanes comparte todo lo que vivió en Costa Rica durante las grabaciones para su nuevo álbum

Artista colombiano estuvo 7 días en el país para grabar los videos de su disco JanesTeban

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Por Patricia Recio
Juanes
Juanes grabó los videos de su nuevo disco en el país. (Tomado de Faceboo/Tomado de Faceboo)







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Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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