Juanes comparte todo lo que vivió en Costa Rica durante las grabaciones para su nuevo álbum

Juanes grabó los videos de su nuevo disco en el país.

El cantante colombiano Juanes compartió en sus redes cómo vivió la experiencia de grabar los videos para su nuevo álbum en Costa Rica.

En una publicación destacó paradisiacos paisajes de playa y montaña y todo tipo de curiosidades vividas durante los 7 días de filmación.

“Pura vida grabando en Costa Rica! 7 días y grabamos 10 videos de JuanesTeban”, agregó el compositor en el video que refleja el detrás de cámaras de la producción audiovisual.

En ese video, Juanes calificó la experiencia como “increíble” y destacó que cada lugar visitado fue “mágico”, al tiempo que también elogió el cariño de los ticos y la comida costarricense.

Su manager, Rafael Restrepo, asegura en el mismo clip, que los paisajes resultaron “maravillosos” para lo que buscaban en esta producción.

Juanes presenta el detrás de cámaras de su producción en Costa Rica

“Se presta para el contenido que queremos hacer que es artístico, elevado”, dijo Restrepo.

Las grabaciones se realizaron durante el mes de octubre del año pasado y el primer sencillo del nuevo disco del colombiano, se estrenó el pasado 22 de enero.

El video del tema titulado Hagamos qué, muestra al artista durante un recorrido en una góndola de teleférico, en medio de la belleza de La Fortuna, de San Carlos, específicamente en el parque Sky Adventures. En la grabación, Juanes aparece solo mientras se desplaza por la zona.