Joven que creció entre un cocodrilo, búfalos y pasarelas representará a Costa Rica en certamen de belleza en Japón

Esta es la historia de Shakira Graham, la hija de ‘Chito’, el pescador que sorprendió al mundo con su amistad con Pocho, el famoso cocodrilo de Siquirres

Por Fátima Jiménez
Señorita Costa Rica Internacional 2025  Shakira Graham Valle.
Shakira Graham combina la vida rural con el brillo de los certámenes de belleza. (Marvin Caravaca)







Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

