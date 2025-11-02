Joven de 23 años muere tras realizar peligroso reto de licor en su cumpleaños

María José Ardila, de 23 años, sufrió muerte cerebral y permaneció en estado de coma antes de fallecer.

Una joven de 23 años falleció luego de participar en un reto de consumo de licor durante la celebración de su cumpleaños en una discoteca de Cali, Colombia.

La víctima, identificada como María José Ardila, sufrió muerte cerebral y permaneció en estado de coma antes de fallecer.

Su padre, Andrés Ardila, confirmó la trágica noticia tras verla debatirse entre la vida y la muerte en una sala de cuidados intensivos. Relató que el mismo día que la visitó “la vio morir tres veces” y que su “cerebro estaba hinchado”.

Según el testimonio del padre, María José había salido a celebrar su cumpleaños en la discoteca Sagsa Bar, ubicada en el norte de la ciudad.

Durante la noche, la joven participó en un riesgoso reto que consistía en ingerir una gran cantidad de bebidas alcohólicas en un corto tiempo.

“El reto era tomarse un cucaracho en cinco segundos, después de tomarse tres shots y una cerveza, todo sin parar. Después, tomarse tres shots sin las manos, luego, 13 segundos de aguardiente sin parar ni regar nada, y por último, tomarse ocho shots diferentes sin pitillo, creo que le faltaron tres o cinco shots”, relató el padre al medio TuBarco.

Tras ingerir las bebidas, la joven alcanzó a decir: “Ese trago qué es, me supo inmundo”. Minutos después, ocurrió lo peor.

“Apenas dijo que ‘qué era ese trago’, se le induce el vómito y ella broncoaspira, se le fue el vómito a los pulmones y se queda más o menos 17 minutos sin respiración, en una discoteca donde no tenían paramédicos, ni tenían una ambulancia lista para un reto de esta categoría”, contó su padre.

Posición del bar ante la muerte

Tras conocerse el fallecimiento de María José, Sagsa Bar emitió un comunicado en sus redes sociales:

“Sagsa Bar lamenta con profunda tristeza los hechos ocurridos. Expresamos nuestra solidaridad, apoyo y acompañamiento a la familia en este difícil momento y reafirmamos nuestra disposición a brindar todo el apoyo y colaboración necesarios desde el lugar que nos corresponda”, escribieron.