Joaquín Yglesias se pone navideño y presentará un concierto cargado de emoción

El tenor costarricense Joaquín Yglesias tiene como tradición brindar conciertos en Navidad y este año no será la excepción.

La Navidad se vive a flor de piel gracias al concierto que presentará el tenor costarricense Joaquín Yglesias, este viernes 28 de noviembre, en el Teatro Auditorio Nacional, del Museo de los Niños.

“Es una experiencia llena de emoción, luz y color que envolverá al público en el espíritu más hermoso de la temporada”, explicó la organización del show en un comunicado de prensa.

Para el espectáculo, el cantante estará acompañado por destacados músicos de Entretenimiento Universal. En el concierto se disfrutará de un repertorio que combina elegancia, sentimiento y la grandeza sinfónica, característica de las producciones navideñas más memorables, continuó la información.

El concierto está pactado para iniciar a las 8 p. m. Las entradas están a la venta en el sitio eticket.cr.

Los precios son: ¢36.900 (primer piso) y ¢32.400 (segundo piso).