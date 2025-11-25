Viva

Joaquín Yglesias se pone navideño y presentará un concierto cargado de emoción

El tenor costarricense regresa a escena con el espectáculo ‘Luces de Navidad’

Por Jessica Rojas Ch.
Joaquín Yglesias (uso exclusivo de Viva hasta su publicacón)
El tenor costarricense Joaquín Yglesias tiene como tradición brindar conciertos en Navidad y este año no será la excepción. (Archivo)







Joaquín YglesiasMúsica costarricenseNavidad
Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

