Viva

Ítalo Marenco lanza un mensaje que despierta a más de uno: esto dijo el presentador

El concursante de ‘Mira quién baila’ narró su día y recordó una frase que su madre le decía cuando tenía días muy atareados

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
24\09\23 Parque Viva, Anfiteatro Coca Cola,tercer presentación en menos de un año del artista colombiano Jessi Uribe, con el acompañamiento de los artistas nacionales La Kuarta y Daniel Cordeo. En la foto: Fotos: Jorge Navarro para La Nación
Ítalo Marenco envió un mensaje motivador en redes sociales para animar a sus seguidores. (Jorge Navarro Trejos)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Ítalo MarencoTeleticaMira quién baila
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Periodista. Se desempeña en la sección El Mundo y Breaking News. Graduada en 2020 de la carrera de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.