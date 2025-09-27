Ítalo Marenco lanza un mensaje que despierta a más de uno: esto dijo el presentador

Ítalo Marenco envió un mensaje motivador en redes sociales para animar a sus seguidores.

El presentador Ítalo Marenco sorprendió a sus seguidores con un mensaje que despertó a más de uno, al tiempo que dio a conocer su rutina de sábado, cargada de eventos y trabajo.

“Familia, ¿cómo están? Un fuerte abrazo. Yo voy a ser su amigo o esa persona vitamina, gente. Si usted amaneció ahuevado o ahuevada, nada de eso. ¡Fu! Se fue, se fue la huevazón. Gente, hoy tenemos un día lindísimo, pero hay que ponerle bonito”, expresó Marenco.

En su mensaje, el presentador detalló la apretada agenda que lo esperaba. Explicó que asistiría a un evento en la Avenida 10 y luego realizaría una transmisión en vivo, seguido de una actividad comercial en Pavas.

Después de ese compromiso, comentó que debía trasladarse al ensayo general de Mira quién baila, en Teletica, y terminaría su jornada con dos graduaciones en el Centro de Eventos Pedregal, en Belén.

El presentador cerró su mensaje con una frase de su madre: “Buscando el cinco”, que utilizó para motivar a no dejarse vencer por el cansancio.

Marenco participa en el programa 'Mira quién baila' con la bailarina Lucía Jiménez. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Marenco se encuentra en plena competencia en Canal 7, donde comparte escenario con la campeona de salsa Lucía Jiménez, quien acumula 12 títulos en su trayectoria.

La combinación de sus compromisos laborales con su presencia en la competencia lo mantiene con una agenda cargada. Aun así, Ítalo Marenco se muestra dispuesto a contagiar buen ánimo y a seguir conectando con el público costarricense.