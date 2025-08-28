Ítalo Marenco hace un ‘Coldplay’ en Teletica al encontrarse con escurridiza pareja: ‘Amor prohibido versión Mercado’

El presentador de televisión Ítalo Marenco vivió un curioso episodio durante la transmisión en vivo del programa De Boca en Boca, de Teletica, este jueves 28 de agosto. Todo ocurrió cuando el presentador captó a una pareja que no quería ser grabada en el Mercado Central de San José.

Ítalo Marenco vivió un momento incómodo durante la transmisión en vivo del programa 'De Boca en Boca'. (Jorge Navarro Trejos par la Naci)

Como parte de su recorrido para pedir votos para Mira quién baila, Marenco ingresó a una soda para conversar con algunos de los comensales. Sin embargo, al fondo del lugar notó cómo una pareja intentaba cubrirse del lente de la cámara, lo que lo motivó a acercarse junto al camarógrafo.

La mujer se tapaba el rostro con la mano y la capucha de su abrigo, mientras que el hombre permaneció de espaldas, mirando hacia la pared para evitar ser enfocado.

Ítalo Marenco se encontraba en el Mercado Central cuando protagonizó el incómodo momento. (Captura/Captura de video)

Ante la escena, Marenco reaccionó en tono de broma:“Yo veo que se están engaletando en la esquina. Cómo están. ¿Todo bien? Mi amor, pero está rojititica. Qué barbaridad, ¿por qué se me esconden? Mejor dejémoslo así. Esto es el amor prohibido versión Mercado”, comentó el presentador.

De regreso en el estudio, sus compañeros relacionaron el momento con una situación similar ocurrida semanas atrás durante un concierto de Coldplay, donde la kiss cam mostró a una pareja que resultó estar casada con otras personas.

“Casi hacemos la escena de Coldplay”, comentó el presentador Bismarck Méndez en el estudio. “El que se esconde algo debe”, añadió su compañero Mauricio Hoffman.

“Dejémoslo ahí”, concluyó Méndez.

