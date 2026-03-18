Integrante de Orquesta Son Mayor está desaparecido; fue visto por última vez en Alajuela

Según el OIJ,Jonathan Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, está desaparecido desde ayer martes.

El integrante de la Orquesta Son Mayor, Jonathan Alberto Delgado Barrantes, fue reportado como desaparecido la tarde de este miércoles 18 de marzo ; así lo informó la agrupación y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Según la información de la agrupación en redes sociales, Delgado, de 47 años, fue visto por última vez en Alajuela, INVU Las Cañas.

“Queremos comunicar que nuestro compañero Jonathan Delgado Barrantes se encuentra desaparecido desde el día de ayer 17 de marzo”, escribió la orquesta junto a una fotografía de su compañero.

El OIJ dio a conocer los canales por los que se puede brindar información de forma confidencial si tiene algún dato sobre su paradero: 800-8000-645.

El grupo Son Mayor, por su parte, también brindó estos números: 8759-7288 o 6364-7777.