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Integrante de Orquesta Son Mayor está desaparecido; fue visto por última vez en Alajuela

El Organismo de Investigación Judicial y sus compañeros solicitan ayuda para dar con su paradero

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Por Fiorella Montoya
Jonathan Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, fue reportado como desaparecido.
Según el OIJ,Jonathan Delgado Barrantes, integrante de la Orquesta Son Mayor, está desaparecido desde ayer martes. (OIJ/OIJ)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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