Influencer graba el momento exacto en que roban su celular: vea aquí el video

La influencer braileña Alexia Ferreira fue víctima de un robo durante el festival Lollapalooza Brasil 2025, realizado en el autódromo de Interlagos, São Paulo. El incidente quedó registrado en video, ya que en ese momento estaba creando contenido para sus redes sociales.

El video se volvió viral poco después de su publicación, ya que sorprendió a la comunidad digital que el robo quedara captado en cámara. El incidente ocurrió durante la presentación de Alanis Morissette.

Tras darse cuenta del robo, Alexia Ferreira consulta a las personas a su alrededor si vieron algo, pero todos responden que no saben qué sucedió. (El Tiempo Colombia/El Tiempo / Colombia / GDA)

La escena ocurrió el sábado 29 de marzo, mientras Alexia disfrutaba del espectáculo. En el video, ella aparece cantando mientras sostiene su celular, sin percatarse de que otro de sus dispositivos —atado con una cuerda— era sustraído por un desconocido.

“Tenía dos celulares. Estaba usando uno para grabar el video y el otro estaba colgado frente a mí con una funda y una cuerda. En cuanto terminé de grabar el video, fui a buscar mi otro celular y vi que ya no estaba en la funda”, explicó al medio brasileño G1.

La influencer brasileña reaccionó rápidamente al percatarse del robo y comenzó a preguntar a quienes la rodeaban si alguien había presenciado algo. Sin embargo, todos negaron haber visto al responsable. En medio de la confusión trató de conectarse a internet con el celular que aún conservaba, pero se enfrentó a un nuevo obstáculo.

“Mi celular, que aún tenía conmigo, no tenía tarjeta SIM, así que no tenía internet. Le pedí a la chica que iba detrás de mí que intentara conectarme su internet, pero no pudo. Me detuve en el primer puesto que vi y le pedí ayuda a una persona que trabajaba allí, quien la ayudó a conectarme. Accedí a la función de búsqueda del iPhone y reporté mi celular como perdido de inmediato”, relató.

Celular robado en el Lollapalooza

Tras el robo, Alexia se dirigió al alojamiento temporal en casa de una amiga y presentó una denuncia policial en línea. A pesar del incidente, no reportó intentos de acceso a sus redes sociales.

La organización del Lollapalooza, al ser contactada por el medio G1, aseguró que “Lollapalooza contó con un equipo de seguridad altamente capacitado y experimentado, que trabaja en conjunto con las autoridades competentes para garantizar un ambiente seguro para todos los participantes, incluyendo un Puesto Móvil de la Policía Civil”.

Aunque ya se conocen denuncias como la de Alexia, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo comunicó al medio brasileño que todavía no dispone de un informe consolidado con el número de robos y hurtos registrados durante el festival.

Por su parte, los organizadores recomiendan a quienes sufran este tipo de hechos reportarlos de inmediato al personal de seguridad para activar los procedimientos legales y contactar, si es necesario, a las autoridades presentes en el lugar.

¿Quién es la ‘influencer’ Alexia Ferreira?

Alexia Ferreira fue víctima de robo en el festival Lollapalooza Brasil 2025. (El Tiempo Colombia/El Tiempo / Colombia / GDA)

Alexia Marques de Souza Ferreira, de 32 años, es oriunda de Río de Janeiro y produce contenido digital enfocado en viajes, gastronomía y música.

Cuenta con una comunidad de alrededor de 21.000 seguidores en Instagram y más de 5.500 suscriptores en su canal de YouTube, allí publica desde abril de 2023. Según su perfil en LinkedIn, es ingeniera de producción egresada de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) y trabajó por una década en el sector financiero.

A través de su canal explica su giro profesional con la frase: “En 2023 decidí dejarlo todo para lanzarme de lleno a una nueva carrera: ¡ser creadora de contenido e influencer de viajes y gastronomía!”.

En su portafolio, se define como Mobile Filmmaker especializada en experiencias de turismo de lujo. Utiliza un iPhone 16 Pro para producir contenido visual que incluye fotos editadas, videos en formato reels e imágenes aéreas tomadas con dron, y trabaja con marcas como bodegas, hoteles y restaurantes.