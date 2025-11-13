Viva

Imitadora de ‘Pelando el ojo’ celebra logro de su hermana: ‘A pesar de ser un año tan difícil, Dios nos da razones para seguir adelante’

Tras la muerte de su padre en abril, Katherinne González ha compartido con sinceridad su duelo y la fortaleza que halla en los recuerdos y el amor familiar

Por Fátima Jiménez
Katherinne González
Entre lágrimas y sonrisas, Katherinne acompaña a Kristen en una meta más cumplida, convencida de que su padre las guía desde el cielo. (Instagram)







