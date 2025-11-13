Imitadora de ‘Pelando el ojo’ celebra logro de su hermana: ‘A pesar de ser un año tan difícil, Dios nos da razones para seguir adelante’

Entre lágrimas y sonrisas, Katherinne acompaña a Kristen en una meta más cumplida, convencida de que su padre las guía desde el cielo.

La imitadora del programa Pelando el ojo, Katherinne González, celebró este jueves un logro muy especial de su hermana menor, Kristen. Según contó González, Kristen se graduó de la universidad, alcanzando una meta que llena de orgullo a toda su familia.

“Hoy me siento tan feliz y orgullosa de ver a mi hermana graduarse en Administración de Empresas. A pesar de ser un año tan difícil para nosotras, Dios nos sigue dando razones para seguir adelante, para creer que nuestro papá está en cada logro, en cada bendición, en cada alegría”, escribió González en sus redes sociales.

Katherinne González, de 'Pelando el ojo', y su hermana Kristen celebran juntas la graduación universitaria, un logro que llega cargado de amor y orgullo familiar. (Instagram)

El padre de ambas falleció en abril de 2025, dejando un profundo vacío en sus vidas. Desde entonces, Katherinne ha compartido con sinceridad el proceso de duelo, pero también su esfuerzo por reinterpretar la vida y hallar fortaleza en los recuerdos y el amor familiar.

“¡Te amo, Kris! Gracias por ser tan linda, tan especial, y por esa fuerza y madurez que tanto admiro. Gracias por ese amor tan auténtico de hermanas. Que vengan muchos más éxitos y sueños cumplidos. Aquí estamos para siempre, la una para la otra”, expresó González.

En las fotografías compartidas se observa a Katherinne junto a Kristen tras la ceremonia de graduación, así como una tierna imagen de ambas en su infancia.

También mostraron los collares que usan en memoria de su padre, grabados con las frases: “Tu amor me acompaña siempre” y “Papá”, símbolos del lazo eterno que las une a él.