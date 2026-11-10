Ignacio Santos fue operado y se encuentra en recuperación

El periodista Ignacio Santos está en recuperación tras someterse a una cirugía el fin de semana. Este martes 10 de noviembre, el periódico La Teja publicó información sobre el estado de salud del periodista de 64 años.

El medio explicó que el exdirector de Telenoticias está internado en un centro médico privado en Escazú.

Este mismo lunes, su amigo y colega Armando González confirmó al medio CRHoy que el comunicador está estable.

Ignacio Santos condujo el debate en Teletica de cara a las elecciones presidenciales de este 2026. (Archivo)

La operación, según dijo González al medio digital, estaba programada con anterioridad. El procedimiento fue realizado con éxito.

“Esperamos que le den el alta esta misma semana”, comentó González.

Hasta el momento, Santos no se ha manifestado de manera pública sobre la situación que lo llevó al quirófano.