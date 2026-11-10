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Ignacio Santos fue operado y se encuentra en recuperación

El comunicador, de 64 años, está internado en un hospital privado en Escazú

Ignacio Santos
A inicios de este 2026, el periodista Ignacio Santos renunció a su cargo como director de 'Telenoticias'. Rafael Pacheco Granados
Jessica Rojas Ch.