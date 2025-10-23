Viva

Hombre halló un antiguo tesoro con detector de metales y guardó el secreto por casi una década; este fue el motivo

Los objetos hallados por el sujeto datarían de hace miles de años, específicamente, de la era del Imperio romano

Por O Globo / Brasil / GDA y Juan Pablo Sanabria
Tesoro
El tesoro, conformado por monedas y otros artefactos, sigue en estudio. (O Globo/Brasil/GDA)







O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

