Hijo de Don Stockwell sufre accidente de tránsito en Suiza: ‘La pesadilla que todo padre reza no vivir’

Michael es el hijo de Don Stockwell y la actriz Carolina Tejera.

El empresario Don Stockwell reveló que vivió “una de las pesadillas que todo padre o madre reza nunca tener que enfrentar”, debido a que su hijo sufrió un accidente de tránsito en Suiza.

Stockwell narró lo sucedido a través de una publicación de redes sociales, en la que compartió un video que muestra al vehículo de su hijo Michael con fuertes golpes en la parte trasera.

“Gracias a Dios y a la Virgen de los Ángeles, salió ileso, más allá de algunos moretones y un gran susto. Estando tan lejos, uno tiene que recordar que, aunque ya tiene casi 20 años, siempre va a ser mi bebé”, escribió el productor ligado al mundo del entretenimiento.

“Solo podemos dejar su seguridad en manos de Dios y confiar en las lecciones que le inculcamos desde niño”, agregó.

Según Stockwell, inmediatamente después de sufrir la colisión, Michael se comunicó con él y su tía. Además, en medio de la angustiante situación, logró coordinar con la ambulancia y resguardar a sus acompañantes.

“Como padre, no puedo estar más orgulloso de su madurez y temple en un momento tan difícil”, afirmó Don.

“Quiero agradecer profundamente los mensajes de apoyo y cariño de tantos amigos que se dieron cuenta de la situación. Y a todos los padres: sigamos poniendo siempre a nuestros hijos en manos de Dios”, concluyó.