Viva

‘Heathers: El Musical’ se estrena en Costa Rica con una fuerte advertencia sobre el acoso escolar

La obra se presentará del 16 al 18 de enero de 2026 en el Teatro Eugene O’Neill

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
La puesta en escena en Costa Rica es dirigida por Miguel Mejía, con coreografías de Marianne Vargas y Pablo Cerdas.
La puesta en escena en Costa Rica es dirigida por Miguel Mejía, con coreografías de Marianne Vargas y Pablo Cerdas. (Cortesía/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
‘Heathers: El Musical’Teatro Eugene O’Neill
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.