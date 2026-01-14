‘Heathers: El Musical’ se estrena en Costa Rica con una fuerte advertencia sobre el acoso escolar

La puesta en escena en Costa Rica es dirigida por Miguel Mejía, con coreografías de Marianne Vargas y Pablo Cerdas.

La cartelera teatral de enero de 2026 sumará una obra de contenido profundo, que abre una conversación sobre el poder y la popularidad escolar en los tiempos actuales. Heathers: El Musical se presentará del 16 al 18 de enero en el Teatro Eugene O’Neill, en una versión oficial en español.

La obra traslada al escenario una historia que confronta la obsesión por la aceptación social, el ejercicio del poder entre pares y las consecuencias del acoso escolar. El drama se entrelaza con hilos de comedia negra y música rock y pop.

Basado en la película de culto, estrenada en 1988, Heathers: El Musical inició su recorrido teatral en Off-Broadway en 2014. Posteriormente llegó al West End de Londres y a otras plazas internacionales, aterrizando ahora en Costa Rica.

La obra se sitúa en Westerberg High, un colegio ficticio dominado por un grupo de estudiantes conocidas como las Heathers. En ese entorno, Veronica Sawyer busca sobrevivir a la jerarquía social que impone el miedo como moneda de control; el acercamiento al grupo redefine su lugar dentro de la institución.

La llegada de J.D., un joven que desafía abiertamente las normas, altera ese equilibrio frágil. La relación entre ambos detona una serie de acontecimientos que escalan con rapidez, llevando la historia a exponer cómo la rebeldía mal encauzada puede derivar en episodios extremos y en daños irreversibles.

“Heathers no es solo un musical entretenido; es una obra que interpela directamente a nuestras audiencias jóvenes y adultas. Desde el CCCN nos interesa apoyar proyectos que generen conversación, pensamiento crítico y empatía, utilizando el arte escénico como puente”, señaló Juan Diego Roldán, coordinador cultural del CCCN.

El musical cuenta con música y letras de Laurence O’Keefe y Kevin Murphy.

El Teatro Eugene O’Neill recibe por primera vez la obra 'Heathers'. (Cortesía/Cortesía)

Enfoque actual

La producción integra acciones educativas orientadas a la prevención del bullying y a la conversación sobre bienestar emocional. Este componente busca extender el impacto del espectáculo hacia espacios de reflexión colectiva.

Heathers: El Musical se dirige a personas jóvenes y adultas. La obra se presenta como una experiencia intensa, con alto contenido visual y un discurso directo. Las entradas están disponibles en el sitio teo.cr; el costo por localidad es de ¢8.000.