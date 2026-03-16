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Hallan muerto en su celda a famoso actor, dos meses después de ser condenado por grave delito

El intérprete, de 54 años, había cumplido apenas dos meses de una condena ocho años y medio de cárcel

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Por Juan Pablo Sanabria
John Alford
John Alford ya había sido sentenciado en 1997 por proporcionar drogas a un periodista encubierto. En la foto aparece a las afueras del juicio contra el comunicador, por pervertir el proceso judicial. (AFP)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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