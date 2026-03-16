Hallan muerto en su celda a famoso actor, dos meses después de ser condenado por grave delito

John Alford ya había sido sentenciado en 1997 por proporcionar drogas a un periodista encubierto. En la foto aparece a las afueras del juicio contra el comunicador, por pervertir el proceso judicial.

El actor inglés John Alford, estrella de las series Grange Hill y London’s Burning, fue hallado muerto en la prisión HMP Bure en Norfolk, Inglaterra, donde descontaba pena por agresión sexual a menores de edad.

Así lo confirmaron varios medios internacionales como la BBC, diario que informó con base en un reporte de un vocero del Servicio de Prisiones.

“John Shannon murió en prisión el 13 de marzo de 2026. Como ocurre con todas las muertes bajo custodia, el Defensor del Pueblo de Prisiones y Libertad Condicional llevará a cabo una investigación”, dice el informe.

Alford, cuyo nombre de registro era John Shannon, estaba sentenciado a ocho años y medio de cárcel. Tras un largo juicio, fue declarado culpable de alcoholizar y agredir a dos jóvenes de 14 y 15 años hace dos meses, el 14 de enero de 2026.

Los cargos que se le imputaron por el caso, ocurrido en 2022, corresponden a: cuatro por actividad sexual con la niña menor y uno de agresión sexual y agresión por penetración contra la adolescente mayor.

El intérprete de 54 años, según las investigaciones que llevaron a su condena, se reunió con las menores, les compró una botella de vodka y tomó junto a ellas en la casa de un amigo.

“John Shannon era plenamente consciente de la edad de las niñas, pero decidió explotarlas, dándoles alcohol para luego cometer delitos sexuales contra ellas”, fue la declaración final de la fiscalía, reseñada por la BBC.

La jueza afirmó que los crímenes cometidos por Alford marcaron negativamente y de forma duradera las vidas de las víctimas. El actor se declaró inocente en todo momento.

El británico dio su primer gran paso en el programa infantil Grange Hill y ganó gran fama años después en la serie de bomberos London’s Burning. Estando en la cúspide del reconocimiento, en 1997, fue despedido del show luego de ser condenado a nueve meses por suministrar cocaína y marihuana a un periodista encubierto.