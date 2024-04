Gustavo López publicó su primer libro: ‘Me ayudó a aprender a disculparme conmigo mismo’

El deporte, la política y la literatura son la trinidad en el altar de las pasiones de Gustavo López Cárcamo, reconocido periodista deportivo. La última de estas tres la había guardado como secreto de confesión.

Por esto, es probable que usted no lo conozca como el empedernido lector que consume un libro al mes. Menos probable es que sepa que había llevado a cuestas su sueño de convertirse en escritor, hasta que logró sacudirse los miedos y publicar su primera novela: Me quedo con mi culpa.

“Siempre me gustó escribir. pero nunca había publicado, porque en mi opinión, es un requisito leer mucho para poder escribir. Sentía ese miedo de que tenía que leer más, llegué a mis 49 años y seguía pensando lo mismo; diay, nunca voy a escribir. Supongo que era una excusa para no hacerlo”, comentó el comunicador.

Ya con una idea madura de la historia que deseaba contar, contrató los servicios de una editorial y por fin se dio a la tarea de escribir y publicar. En ese momento otro miedo lo visitó: el fantasma del qué dirán.

“Pensé en usar un seudónimo, pero la gente cercana a mí, entre ellos mi editor, me convencieron de que eso no tenía sentido. Yo mismo empecé a convencerme de que tenía que ser valiente. ¿Por qué alguien del medio deportivo, un abogado o un ingeniero no puede ser escritor?”, confesó López.

Con esa valentía concretó su primera novela, en la que narra la historia de una familia cuyos miembros acaban separando sus caminos por diferentes circunstancias de la vida.

La trama hace una reflexión sobre el complicado proceso de lidiar con culpas y sus personajes muestran las dos caras de la moneda: una de ellas logra perdonarse y rehacer su vida, mientras que otro, al igual que en el título, decide quedarse con su culpa y tiene un final negativo.

“Escribir el libro me ayudó a convencerme de que uno tiene que aprender a disculparse con uno mismo y distinguir que hay culpas que se las endilga a uno la sociedad, la familia, que sé yo. Hay otras que sí, la cagaste y es culpa tuya, pero si no te disculpás te vas a quedar pegado en diferentes ámbitos de la vida”, explicó el presentador de Tigo Sports.

La novela 'Me quedo con mi culpa' tiene muchos detalles con los que Gustavo López se identifica personalmente. Foto: Archivo

Según López, la obra está ambientada en la segunda mitad del siglo XX y se desarrolla entre Heredia, Liberia, Nueva Segovia (en el norte de Nicaragua) y en Comayagua (Honduras). La selección de las locaciones son huellas de su vida personal, que quedaron marcadas en el libro.

El comentarista deportivo afirma que tiene “los primeros recuerdos de su vida” en la ciudad hondureña y que aunque nunca ha visitado Nueva Segovia, tres personas cercanas eran originarias de esta zona nicaragüense.

También se sincera y afirma que una de las características que no le gustan de sí mismo es su poca capacidad para impresionarse, lo cual tiene con el pulso bajo a sus emociones por el libro.

“Lo que sí valoro mucho es la reacción de la gente con tanto cariño, y las compras, porque lo que quiero es que la gente lea. No les aseguro que les va a gustar, creo que uno escribe para generar algo, puede ser que no te guste y te parezca aberrante; pero que provoque algo”, concluyó.

Eso sí, este libro no será debut y despedida, López adelantó que ya tiene reporteada su segunda novela, la cual estará basada en una trágica historia real, la cual conoció de primera mano.

Me quedo con mi culpa tiene un valor de ¢8.000 más el costo de envío y se puede adquirir contactando al Whatsapp 86207118.