Gisele Bündchen redefine su vida tras boda: familia, calma y nuevas prioridades marcan su rutina

Tras su matrimonio, Gisele Bündchen adopta un estilo de vida más calmado, enfocado en su familia, el bienestar y proyectos laborales selectivos.

La modelo Gisele Bündchen vive una etapa centrada en la tranquilidad y la vida familiar tras su matrimonio con Joaquim Valente. La unión se formalizó el 3 de diciembre de 2025 en Estados Unidos con una ceremonia privada.

Desde entonces, su rutina refleja un enfoque en el bienestar personal y en el tiempo de calidad con su familia. La celebración mantuvo un perfil bajo. Asistieron pocas personas. Predominó el círculo cercano.

Según información divulgada por la revista People, el matrimonio no generó cambios drásticos en la dinámica de la pareja. Sin embargo, sí fortaleció el vínculo. La relación adquirió un significado más profundo en la vida cotidiana.

El impacto se percibe en la forma en que comparten el tiempo. La modelo mantiene una vida más pausada. Prioriza decisiones conscientes. La rutina se enfoca en actividades al aire libre y en el equilibrio emocional.

La familia dedica espacios a actividades físicas como caminatas y stand-up paddle. También realizan ejercicios en conjunto. Este estilo de vida busca bienestar integral.

La nueva etapa incluye al hijo menor de la pareja. El niño cumplió un año en febrero de 2026. Su nombre no se divulga de forma pública. Bündchen también es madre de Benjamin, de 16 años, y Vivian, de 13, hijos de su relación anterior con Tom Brady.

En el ámbito profesional, la empresaria mantiene interés en su carrera. No obstante, adopta un enfoque selectivo. Las oportunidades deben ajustarse a su vida personal.

El trabajo ya no marca el ritmo. La prioridad es la familia. Las propuestas laborales se analizan bajo ese criterio. Este cambio define la nueva etapa de equilibrio entre vida personal y profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.