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Gisele Bündchen redefine su vida tras boda: familia, calma y nuevas prioridades marcan su rutina

La modelo prioriza la familia y el bienestar tras su boda en 2025, con una rutina más tranquila y decisiones enfocadas en su vida personal

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Por O Globo / Brasil / GDA
Gisele Bundchen
Tras su matrimonio, Gisele Bündchen adopta un estilo de vida más calmado, enfocado en su familia, el bienestar y proyectos laborales selectivos. (ANGELA WEISS/AFP)







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