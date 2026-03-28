Viva

Ginnés Rodríguez reaparece en ‘Las historias’ tras su operación y rompe en llanto por este motivo

La periodista también compartió detalles inéditos de su delicado procedimiento

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Por Fátima Jiménez
Ginnés Rodríguez
Desde su hogar, Ginnés Rodríguez habló cons sus compañeros de 'Las historias' sobre la operación que corrigió su escoliosis, una condición que la acompañaba desde su adolescencia. (Repretel)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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