Ginnés Rodríguez reaparece en ‘Las historias’ tras su operación y rompe en llanto por este motivo

Desde su hogar, Ginnés Rodríguez habló cons sus compañeros de 'Las historias' sobre la operación que corrigió su escoliosis, una condición que la acompañaba desde su adolescencia.

La periodista Ginnés Rodríguez reapareció el viernes en el programa Las historias, de Repretel, luego de someterse a una delicada cirugía de columna para corregir una escoliosis que la acompañaba desde los 15 años.

Rodríguez recibió en su casa a su compañero de canal, Felipe Loaiza, aunque él no pudo ingresar por los cuidados médicos que todavía debe mantener la comunicadora. Desde su habitación, la periodista ofreció declaraciones en solitario, relatando con detalle cómo va recuperación y los retos que enfrenta desde la operación.

En su testimonio, explicó que el procedimiento no solo buscaba mejorar su apariencia física, sino sobre todo aliviar los fuertes dolores que le ocasionaba la desviación en su columna.

“Mi cuerpo estaba muy descompensado... La principal carga la estaba llevando en mi lado izquierdo”, mencionó.

Rodríguez contó que esperó varios años para poder acceder a esta cirugía y que el proceso fue largo y complejo. Sin embargo, confió en su médico y en el equipo especializado que la atendió.

“El doctor, como si fuera un ingeniero civil increíble, agarró mi columna, la enderezó, la rotó porque estaba girada, le hizo varios quiebres, le puso dos varillas de titanio y creo que pueden rondar los 30 tornillos que puso para sostener mis vértebras”, relató.

La periodista no pudo evitar conmoverse al recordar el miedo que sintió antes del procedimiento, pues había escuchado historias de personas que quedaron inmovilizadas después de una operación similar.

“Me dio confianza cuando el doctor me dijo: ‘A mí nunca nadie se me ha quedado en silla de ruedas, así que yo espero que vos no seas la primera’”, expresó entre lágrimas.

Rodríguez relató que lo primero que hizo al despertar de la cirugía fue mover los pies y tratar de levantar las piernas. Al comprobar que tenía movilidad, agradeció a Dios por permitirle superar este gran reto.

Durante la conversación, también recordó cómo descubrió su escoliosis. Una amiga de la familia notó “que tenía una nalga más arriba que la otra”, y desde entonces esa diferencia física la hizo sentir insegura. Temía no ser aceptada o no encontrar a alguien que la amara tal como era. Sin embargo, el tiempo le demostró que esos temores no tenían fundamento.

Junto a Gerardo Zamora, formó una familia que considera su mayor fortaleza. Aunque en 2023 enfrentó la dolorosa muerte de Zamora, Rodríguez aseguró que el amor y apoyo de sus seres queridos y su público la mantienen firme durante su proceso de recuperación.