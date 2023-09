Ginnés Rodríguez brinda motivador mensaje y regala la canción que la mantiene fuerte

Ginnés Rodríguez, la querida presentadora de Informe 11, durante la mañana de este lunes, 4 de setiembre, compartió con sus seguidores de Instagram la canción que la mantuvo fuerte en momentos complejos.

“Les quiero regalar esta canción que a mí me mantuvo fuerte, se llama ‘Me sostendrás’”, la presentadora quiso inspirar y alentar a sus seguidores en el inicio de la semana.

Con una gran sonrisa, Rodríguez le dijo a su audiencia, que sin importar la situación que estén pasando, deben tener fe.

“Espera en silencio, Dios va de camino”, fue el sentido mensaje que acompañó la publicación.

Durante el video, la presentadora relató que su parte favorita de la pieza musical se encuentra en el inicio: “Cuando estoy triste y mi alma está cansada”, en ese momento hace una pequeña pausa y se ve conmovida, sintiendo las palabras.

Posteriormente, retoma “mi corazón siente desfallecer, me siento aquí y espero en silencio, hasta que tú te sientes junto a mí”.

“Sea cual sea la situación que estés pasando, espera, espera, solamente espera, a veces no tenemos la respuesta, no sabemos qué hacer, no vemos la luz, espera, y llamá a Dios para que se siente a la par tuya, de seguro que vendrá porque esa es su promesa, solo espera y llegará”, expresó Ginnés.

Los seguidores de la comunicadora agradecieron el mensaje de motivación. También compartieron algunas de las situaciones difíciles que atraviesan y externaron que encontraron en la canción y en las palabras de Rodríguez, un bálsamo para sus vidas.

“Justo lo que necesito en este momento. Gracias por esto”, “Hoy abrí mi Instagram y me salió usted, yo con un día terrible y usted brindando una gran canción. Solo Dios sabe por qué hace las cosas”, fueron algunos de los conmovedores mensajes en respuesta al sentido post.

“Gracias, yo estoy pasando una situación muy difícil, mi hijo falleció hace dos meses, le dio un paro cardiorrespiratorio, tenía 26 años, era un hijo superbueno. Todos los días lloro y oro a Dios; pero es un dolor tan grande que no lo soporto”, fue otro de los fuertes comentarios en la publicación.

El público costarricense no solo estima a Ginnés por su carisma y profesionalismo, la periodista es un ejemplo de resiliencia entre sus seguidores.

Pese a las duras batallas que le ha tocado atravesar, Rodríguez no para de seguir adelante con sus dos pequeños: Lucy y Marcelo.

El pasado 6 de abril del 2023 la comunicadora vivió el momento más duro de su familia, la muerte de su esposo Gerardo Zamora, otro reconocido periodista televisivo.

A pocos días del fallecimiento del querido comunicador, Ginnés externó que lo más difícil de la situación que vivía su familia, era darle respuestas a sus hijos.

“Duele mucho, duele todo; hasta despertar y respirar, duele el alma, duele dar respuestas a Lucy y Marcelo, duele pensar en el pasado y duele más pensar en el futuro, un futuro tan lindo que imaginamos juntos”, escribió Rodríguez en un emotivo post en su cuenta de Instagram.

La cercanía de la presentadora con quienes la siguen es realmente genuina, así como ella brinda cariño y aliento, su audiencia estuvo muy cerca de ella cuando trascendió la muerte de Zamora. En aquellos días las muestras de fortaleza y amor no pararon para su familia.

Gerardo Zamora falleció a causa de un paro cardíaco. El presentador partió luego de una larga lucha tras ser diagnosticado con un tumor reincidente en su ojo derecho.

En sus últimos tres años de vida, el comunicador tuvo que someterse a ocho operaciones. Poco tiempo antes de que falleciera, Zamora fue aceptado en el Dana-Farber Cancer Institute, en Boston, para tratar su tumor.